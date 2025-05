María Fernanda Cabal lanzó pullas a Petro por silencio frente al secuestro de menor de 11 años en Jamundí: “Como no es un niño palestino”

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por su silencio frente al secuestro de Lyan Hortúa - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

Han pasado nueve días desde que el país conoció del secuestro de Lian José Hortúa Bonilla, un menor de 11 años que fue raptado en el municipio de Jamundí, Valle, por hombres armados que ingresaron a su vivienda, intimidaron a los habitantes de la casa y se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido.

Desde ese 3 de mayo, las autoridades han estado en alerta y se encuentran adelantando labores para recuperar al menor, después de que se confirmara que el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Far es el responsable del plagio.

Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha guardado silencio frente al hecho que generó el rechazo de todo el país, por lo que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le envió un fuerte mensaje al jefe de Estado.

Según comentó la congresista y precandidata presidencial en su cuenta de X, el mandatario estaría dando prioridad a las negociaciones con grupos armados como las disidencias y el ELN, olvidando la seguridad de los colombianos.

Incluso, la senadora le sacó en cara las declaraciones que ha dado Petro sobre las violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas que habitan en la Franja de Gaza, en medio del conflicto que adelanta esa nación con el Estado de Israel.

“Ya son 9 días desde el secuestro de Lian José Hortúa Bonilla, un niño de once años, fue secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca. Como no es un niño Palestino parece no importante a Petro y su gobierno que tranquilos siguen firmando ceses al fuego con los terroristas de las Farc y el ELN que siguen secuestrando impunemente (sic)”, escribió María Fernanda Cabal.