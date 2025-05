Así reaccionó Karina García al enterarse de que Epa Colombia está en prisión: le dieron la noticia en vivo

La creadora de contenido y modelo reveló detalles sobre cómo era su relación con la empresaria, antes de que entrara en la casa - crédito montaje realizado con pantallazos de Cárceles Pódcast y la emisión de Buen día, Colombia

Poco más de tres meses estuvo la creadora de contenido y modelo Karina García en confinamiento voluntario, tras ganar un cupo en La Casa de los Famosos Colombia.

El mundo siguió su curso y durante el tiempo en que Karina estuvo conviviendo con otras celebridades de la farándula criolla, fue noticia nacional el encarcelamiento de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como la Epa Colombia.

La empresaria, que forjó un imperio de queratinas y productos del cuidado capilar, fue sentenciada a pagar cinco años, tres meses y 15 días en la cárcel de El Buen Pastor, por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en el servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Karina salió por el voto del público en la noche de eliminación del 11 de mayo

Un giro en el caso iniciado en su contra en el 2019, del que García se enteró en la emisión del lunes, 12 de mayo, en el programa Buen día, Colombia, del canal RCN.

Sorprendida, en vivo, respondió con un: “Dios mío ¿Qué?” y luego explicó que no era cercana a la influencer, pese a mostrarse consternada por la manera en al que terminó su caso: “No soy amiga de Epa porque ella me atacó un montón antes de entrar a la casa, pero no me tomo nada de eso personal porque Yina (Calderón) me hizo una videollamada y me dijo que no me lo tomara personal, que ella era así”.

¿Por qué se fragmentó la relación entre Yina Calderón y Karina?

La relación entre Karina García y Yina Calderón, que había sido una de las más sólidas en La casa de los famosos Colombia, se fracturó de manera evidente durante los eventos ocurridos en el “Apocalipsis de la casa”. El conflicto entre ambas participantes se intensificó durante un brunch organizado el 11 de mayo, actividad que el programa utiliza como una posible última reunión para los concursantes en la casa estudio.

El enfrentamiento se dio cuando La Toxicosteña, otra de las participantes, tuvo un intercambio verbal con García. En medio de la discusión, la cantante barranquillera llamó “vagabunda” a la modelo antioqueña, lo que generó una inmediata reacción por parte de García. “¿Vagabunda? Jefe, me dijo vagabunda, hasta donde sé, no se puede insultar”, cuestionó Karina, dirigiéndose al líder de la semana. Por su parte, La Toxicosteña intentó justificar su comentario diciendo: “Vagabunda no es un insulto, es alguien que recoge cosas en la calle”.

La modelo paisa aseguró que tomará acciones legales por el tema de sus gustos

El ambiente se tornó más tenso cuando Karina insistió que se moderaran los comentarios y pidió la intervención del líder de la semana, Mateo, para calmar los ánimos. Sin embargo, en ese momento, Yina Calderón tomó la palabra y lanzó acusaciones directas contra Karina, afirmando que esta no era “vagabunda”, sino “scort”. Calderón aseguró tener pruebas de sus declaraciones y desafió a Karina a tomar acciones legales: “Primero, ella no es vagabunda Tóxica, ella es scort… Tengo cómo probarlo así que tranquilos, métame los abogados que quiera”.

La respuesta de Karina no se hizo esperar, y advirtió a Calderón sobre una posible demanda por difamación: “Dios mío, qué miedo. Demanda para ti por difamación”. A esto, Calderón replicó con un tono desafiante: “La espero, tengo pruebas y los hombres que te has comido”. Este intercambio de palabras generó una fuerte reacción tanto dentro como fuera del programa, con numerosos comentarios en redes sociales sobre los ataques de Calderón hacia su excompañera del cuarto Fuego, un grupo que había desaparecido recientemente en el contexto del programa.

Karina García salió de la casa en medio de enfrentamientos y episodios de bullying por televisión nacional

El conflicto entre ambas participantes marcó un punto de quiebre en su relación, que había sido cercana desde los primeros días del reality. La tensión generada durante el brunch no solo evidenció las diferencias personales entre Karina y Yina, sino que también puso de manifiesto la complejidad de las dinámicas sociales dentro de La casa de los famosos Colombia.