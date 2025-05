David Luna cuestionó intención de Gustavo Petro de seguir adelante con la consulta popular y lo invitó a “aterrizar” en sus propuestas

David Luna puso la lupa sobre la defensa del presidente Gustavo Petro a la consulta popular - crédito Colprensa - EFE

El debate en torno a la consulta popular propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, continúa causando fuertes reacciones entre líderes políticos en el país. Como ocurrió con el exsenador y precandidato al primer cargo de la nación David Luna, que a través de sus redes sociales insistió en su rechazo a que se utilice este mecanismo de participación popular para, en su concepto, promover otros fines distintos a los descritos en las preguntas en mención.

Luna, que ofició como congresista del partido Cambio Radical, expresó de manera abierta su desacuerdo con la iniciativa. Y, del mismo modo, cuestionó la efectividad de la consulta para abordar los problemas estructurales del mercado laboral del país, por lo que planteó alternativas concretas ante lo que considera un acercamiento equivocado a la problemática.

A través de un hilo en su perfil de X, el exsenador reconoció los objetivos propuestos por Petro en la consulta, que en síntesis son fines comunes sobre los cuales no habría oposición, como mejorar las condiciones laborales y garantizar dignidad para las mujeres trabajadoras y el campesinado. No obstante, posteriormente explicó en detalle los motivos que lo llevan a oponerse, en cierto modo, a la convocatoria de esta consulta, que representaría un gasto de $700.000 millones para las finanzas del país.

“Concuerdo ABSOLUTAMENTE con su lista de deseos para Colombia: más felicidad, tiempo en familia, una jornada laboral que termine a las 6:00 p. m., mejores condiciones laborales, fines de semana de descanso o pagos dobles (...) más dignidad para las mujeres trabajadoras, pensión garantizada para todas, pensión universal para el campesinado, más productividad, más exportaciones y crédito barato para los microempresarios”, indicó Luna. Pese a ello, dejó en claro su posición crítica frente a esta propuesta puntual.

Con este mensaje, el exsenador y precandidato presidencial David Luna respondió al presidente Gustavo Petro, por su defensa de la consulta popular - crédito @lunadavid/X

Los motivos que llevaron a David Luna a oponerse a la consulta popular de Gustavo Petro

El comentario que habría colmado la paciencia de Luna fue la publicación del propio jefe de Estado en el que defendió la consulta popular como un camino para impulsar temas como la jornada laboral reducción y la universalidad en pensiones, incluso tras el fracaso de la reforma laboral en el Congreso. “El pueblo colombiano ganaría felicidad, más horas libres con la familia porque el día acabaría a las 6 p. m. (...) el campesinado todo tendría pensión, la economía más productividad, más exportaciones, por tanto; el microempresario más crédito barato”, enfatizó el primer mandatario.

Ante este planteamiento, las críticas apuntan al costo elevado del proceso, siendo este un gasto que varios congresistas consideran innecesario, por lo que se han pronunciado en contra de dar el aval en el órgano legislativo para que se convoquen a los colombianos a las urnas.

Con este mensaje en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro defendió la convocatoria de la consulta popular, que deberá ser aprobada por el Senado - crédito @petrogustavo/X

Uno de los argumentos del excongresista radica en que la consulta, tal como la presenta el mandatario de los colombianos, no resuelve las problemáticas fundamentales del mercado laboral. “Esto NO se consigue firmando un papel en una consulta laboral que NO es vinculante y cuyo resultado NO cambia ninguna norma”, señaló el excongresista.

Para el exsenador, los esfuerzos deben centrarse en combatir la elevada informalidad laboral, que afecta según sus cifras a aproximadamente el 60% de los trabajadores en Colombia. A su juicio, las disminuciones que se esperan en este indicador deben lograrse mediante un enfoque en “TECNOLOGÍA, con GARANTÍAS para que las empresas puedan surgir o crecer, con ESTABILIDAD normativa, con INCENTIVOS para que nuestros jóvenes innoven, emprendan, generen startups y nuevas empresas”. Una posición que apoyarían desde diferentes sectores políticos, ajenos -eso sí- al Ejecutivo.

Y es que, más allá del debate sobre los mecanismos, Luna también subrayó la urgencia de abordar las transformaciones que trae consigo la tecnología y cómo ello impactará en el empleo en los próximos años. “La INTELIGENCIA ARTIFICIAL tendrá un impacto muchísimo mayor que el de cualquier reforma laboral o consulta popular”, afirmó el excongresista.

Con estos mensajes en su perfil de X, el exsenador y precandidato presidencial David Luna abordó el impacto de la inteligencia artificial - crédito @lunadavid/X

Según Luna, un 59% de los trabajadores podría necesitar reentrenarse antes de 2030 para no perder sus empleos frente al avance de la automatización y la inteligencia artificial, que serán los principales retos para mantenerse competitivo en el mercado laboral. “Es hora de pensar en el futuro, en lo que viene, de anticiparse a los riesgos y oportunidades de un nuevo mundo al que su visión no ha querido llegar”, agregó el precandidato presidencial.

Lo que sí parece claro, es que el llamado de Luna contrasta con el optimismo del mandatario, que ha presentado la consulta como una herramienta necesaria para retomar una agenda social que ha encontrado resistencia en el Congreso. Según Petro, el costo estimado del mecanismo es “muy inferior a la ganancia social y económica de Colombia y de su pueblo”, pues la consulta no solo tiene valor económico, sino que representa una plataforma para escuchar y dar protagonismo a la ciudadanía en decisiones cruciales para el país.