Consulta popular: presidente del Senado oficializó fecha y hora para iniciar la discusión del mecanismo convocado por Gustavo Petro

Efraín Cepeda, presidente del Senado, ya convocó a la plenaria para la discusión de la consulta popular - crédito Colprensa - @senadogovco/X

Empezó el conteo regresivo para que se dé inicio al debate en el que la plenaria del Senado de la República tendrá que tomar decisiones frente a la consulta popular: mecanismo de participación ciudadana con el que el presidente de la República, Gustavo Petro, quiere revivir algunos de los puntos que hacían parte de la hundida reforma laboral, que no logró superar su tercer debate en el que era su segundo tránsito legislativo.

Efraín Cepeda, presidente de esta corporación, convocó a los legisladores a una sesión para discutir la iniciativa del Gobierno, a 13 días de haber sido radicada por el primer mandatario. La discusión, que ha generado un intenso enfrentamiento político, iniciará desde las 2:00 p. m. del martes 13 de mayo de 2025 y tiene como único punto del día analizar la viabilidad de esta actividad electoral, que tendría a consideración de los colombianos un total de 12 preguntas.

Esta es la citación a la plenaria del Senado para empezar, desde el martes 13 de mayo, la discusión de la consulta popular - crédito Infobae Colombia

Según lo planteado por el Ejecutivo, la consulta popular buscaría que los colombianos expresen su aprobación o rechazo a la reforma mediante la respuesta a los interrogantes con opciones por el “sí” o “no”. El listado incluyen propuestas sobre posibles cambios en el panorama laboral del país, para lo cual se gastaría aproximadamente entre $700.000 millones y $1 billón de pesos; según se ha precisado desde la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Recomendamos no votar la consulta del despilfarro de un billón de pesos, el camino es votar el proyecto liberal que tiene que darle los derechos de extras festivos y dominicales a los trabajadores”, expresó en rechazo la iniciativa el director del partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, que en un comunicado enfatizó que es un “despilfarro inadmisible” en medio de la crisis fiscal que vive Colombia.

Es válido destacar que la votación que definiría el éxito o fracaso de la convocatoria a consulta se llevaría a cabo el miércoles 14 de mayo. Para que vea la luz verde tendrá que registrar, como mínimo, 53 votos positivos de los 105 posibles, para obtener así la mayoría absoluta en la corporación; pues en caso de no obtenerlo, la iniciativa del primer mandatario se hundiría en cuerpo legislativo, en lo que sería un nuevo y definitivo revés para el actual Gobierno, a 15 meses del fin de la administración.

El presidente Gustavo Petro tiene centradas sus esperanzas en la consulta popular, que será debatida en el Senado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Consulta popular, en medio de presuntas presiones de Gustavo Petro con sus señalamientos

Es oportuno recordar que al final de las marchas del 1 de mayo de 2025, en las que apeló a una serie de simbolismos para representar su lucha, el jefe de Estado señaló que los congresistas que voten en contra de la consulta popular no tendrían respaldo del pueblo en las próximas elecciones, pues serían revocados. "Si en una sesión del Senado a medianoche votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca“, afirmó el gobernante, en una frase que posteriormente tuvo que matizar, así como otras que espetó.

El jefe de Estado, durante la jornada en la que promovió la consulta popular, llamó “sirvientes y sirvientas del pueblo” a los miembros del órgano legislativo - crédito @infopresidencia/X

“Tengo que decir, con franqueza, que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo HP -honorable parlamentario, periodista o político honorable político-, pero es honorable persona esclavista“, agregó el presidente, que hizo énfasis, pese a la controversia, su llamado no busca generar actos violentos, pese a que sus palabras fueron interpretadas como una amenaza directa hacia los legisladores opositores.

Como era de esperarse, el tono del presidente no pasó desapercibido en el seno del Congreso y fue reprobado por varios líderes políticos, entre ellos el propio Cepeda, que en una carta dirigida a los integrantes del Legislativo, pidió resistir lo que calificó como una “embestida sin precedentes” contra los pilares de nuestro Estado. “Somos los guardianes de la democracia, los representantes de un pueblo que confía en nuestro carácter. Hoy enfrentamos un momento decisivo”, puntualizó el titular de uno de los tres poderes del Estado.