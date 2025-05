Marcela Reyes habló de nuevo sobre su relación con B King: “Hay historias mal contadas”

En sus redes sociales, Marcela Reyes volvió a referirse a su polémica con B King, asegurando que se trató de días muy duros para ella - crédito @marcelareyes/Instagram

La controversia entre Marcela Reyes y B King continúa luego de que tanto la DJ como el cantante hicieran declaraciones públicas acerca de los motivos de su separación.

Todo inició cuando la DJ de guaracha habló en Buen día, Colombia del Canal RCN acerca de su ruptura con B King, afirmando que el motivo de su separación fue por una infidelidad del cantante con Karina García, actual participante de La casa de los famosos Colombia.

En respuesta, el joven nortesantandereano negó lo dicho por Marcela y la acusó de querer sacar provecho a costa de la popularidad de la que goza Karina por su presencia en el reality show del Canal RCN. Inclusive asistió al mismo programa matutino pocos días más tarde y dio su versión de los hechos.

En respuesta, Marcela realizó un directo en sus redes sociales en el que reiteró que B King le fue infiel y sumó más motivos para la separación, entre los que se incluyen la adicción a las drogas de este o los momentos de conflicto que podían incluir a Valentino, hijo de Marcela. Incluso le acusó de acudir a la santería para tenerla bajo su dominio.

En la tarde del sábado 10 de mayo, Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores con un nuevo mensaje publicado en sus historias de Instagram. Comparado con el tono de sus publicaciones previas, esta vez la paisa se quebró y afirmó que se trató de una semana dificil para ella, coincidiendo con el Día de la Madre.

Señaló que incluso lloró “tirada en el suelo” y afirmó que sentía su corazón “roto en mil pedazos”. Marcela llevó sus señalamientos allá, indicando que "hay historias mal contadas que hacen que muchas personas que no me conocer puedan dudar de quien soy".

La sorpresa llego en la parte final del texto, pues la DJ y empresaria anunció una tregua con B King, afirmando que, a pesar de todo, prefiere recordar los buenos momentos que pasaron juntos.

“Yo sé que Dios y el tiempo van a poner todo en su lugar. Cierro este ciclo tan doloroso con gratitud a mi expareja. Él conoce mi corazón y yo el suyo”, expresó en su mensaje.

Aunque no aclaró a qué se refería exactamente, Marcela hizo referencia a situaciones que en ocasiones hacen actuar de manera impulsiva y movidos por el ego. De ahí que algunos usuarios afirmaran que se arrepentía de algunos de sus comentarios contra B King.

B King denunció amenazas en su contra por parte del equipo de Marcela Reyes

Las palabras de la DJ llegan un día después de que B King hiciera una publicación en su cuenta de Instagram con la que dio a conocer lo que serían amenazas por parte de Marcela Reyes, exigiéndole no hablar más del tema en público.

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, B King mostró un mensaje que habría sido escrito desde el mismo número telefónico que la DJ tiene publicado para agendarla en eventos.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, dijo inicialmente.

B King mostró evidencia de que se trataba del número usado para agendar eventos de Marcela Reyes, así como el mensaje que recibió de esa línea telefónica.

“Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros”, indicó, compartiendo la captura de pantalla con el texto que recibió del mencionado número.

“Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, sentenció B King.