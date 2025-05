Consejo de Estado exigió nuevas pruebas en medio de proceso contra alcalde de Bucaramanga por doble militancia

Jaime Andrés Beltrán se ha posicionado como uno de los dirigentes más polémicos en el país - crédito @soyjaimeandres / X

El Consejo de Estado ordenó la recolección de nuevas pruebas en medio del proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por presunta doble militancia.

Según explicaron los organismos encargados, la decisión busca subsanar posibles fallas procesales relacionadas con la acreditación de pruebas clave en el caso.

Y es que el abogado defensor del llamado Bukele colombiano, Humberto Antonio Sierra Porto, había solicitado la nulidad del proceso argumentando que no se había incluido el formulario E-8 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicho documento sería fundamental para establecer a qué partido político corresponde cada código de inscripción en las elecciones al Concejo y a la Alcaldía.

De hecho, en su recurso, Sierra Porto señaló que ni el formulario E-26 CO del Concejo de la capital santandereana ni el E-8 CO de la coalición “Juntos por Bucaramanga” especifican las agrupaciones políticas que conforman la lista, ni si se trata de un grupo significativo de ciudadanos. Según el abogado, el Tribunal Administrativo de Santander, en su fallo de primera instancia, hizo uso de pruebas no decretadas en el expediente para acreditar elementos clave del caso.

Frente a ello, el magistrado ponente Luis Alberto Álvarez ordenó la incorporación de nuevas pruebas para evitar futuros inconvenientes procesales. Entre estas, se solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en un plazo de cinco días, remita el formulario E-8 correspondiente a las elecciones regionales al Concejo de Bucaramanga. Este documento deberá confirmar que el código 14, asignado tanto a Jaime Andrés Beltrán como a otros candidatos, pertenece al partido Colombia Justa Libres y no a otra colectividad.

Además, el Consejo de Estado explicó que en el expediente ya figura el formulario E-8 AL, que certifica la inscripción del alcalde bumangués por el partido identificado con el código 14, el cual corresponde a Colombia Justa Libres. Sin embargo, también consta el formulario E-8 CO, que indica que los candidatos Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez fueron inscritos al Concejo de Bucaramanga bajo el mismo código, sin que exista una prueba concluyente que acredite la afiliación política de dicho número. Tal situación habría sido fundamental para que se llevara a cabo la solicitud de las nuevas pruebas.

El abogado Juan Nicolás Gómez, que interpuso la demanda contra la credencial de Jaime Andrés Beltrán, explicó que la defensa del alcalde había cuestionado la incorporación de los formularios E-8 por parte del Tribunal Administrativo de Santander, calificándola como irregular. Según Gómez, el Consejo de Estado decidió corregir esta posible falla procesal al ordenar que la Registraduría aporte el documento en cuestión. “Con esto, prácticamente la defensa no tiene más argumentos para decir que hay que volver a la etapa probatoria”, afirmó el demandante.

Gómez también recalcó que la decisión del Consejo de Estado no implica que se le esté dando la razón a la defensa de Jaime Andrés Beltrán, sino que busca garantizar la validez del proceso y evitar que se declare su nulidad. Según el abogado, esta medida asegura que el caso avance con todas las garantías legales, aunque ello implique un retraso en el fallo de segunda instancia.

Y es que el proceso de nulidad electoral contra Jaime Andrés Beltrán ha generado expectativas entre las partes involucradas, quienes esperaban una resolución más expedita. Sin embargo, la incorporación de estas nuevas pruebas podría prolongar aún más el tiempo necesario para que el Consejo de Estado emita su decisión definitiva.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán continúa en el poder, llegando incluso a posicionarse como un posible candidato presidencial de cara a próximas contiendas electorales que se celebren en el territorio nacional.