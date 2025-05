Contestar encuestas en la calle le podría salir caro: mujer en Bogotá contó que casi la estafan y cómo resultó “beneficiada”

Ciudadana relató cómo por poco resulta siendo víctima de estafa - crédito @Dianitabui/Tiktok

Los delincuentes no dejan de hallar tácticas, aparentemente “inofensivas”, para captar a víctimas para estafarlas o robarles su información. Frecuentemente, utilizan modalidades donde abordan personas en plena calle o a través de plataformas digitales.

A propósito, la usuaria Tiktok @Dianitabui, residente en Bogotá, contó cómo por poco resulta siendo víctima de una presunta estafa, y cómo los supuestos delincuentes, al no lograr su objetivo, la enredaron con un bono de $10.000.

La mujer relató que todo comenzó mientras esperaba a una compañera de trabajo en el Portal 80 de TransMilenio. En ese momento, se le acercó una joven que afirmó ser encuestadora de una reconocida firma, por lo que le solicitó si le podía colaborar respondiendo una encuesta, debido a que solamente le faltaba una por diligenciar.

La encuesta tardó aproximadamente 20 minutos - crédito Ucontinental/Página web

“Yo le dije que sí, no le vi problema, entonces, ella empezó a hacerme la encuesta, a preguntarme cosas de TransMilenio, que cómo me parecía el servicio, que qué tal me parecía el aseo, el costo del pasaje, la rápidez (...)”, contó.

La ciudadana aclaró que no encontró “malicia” en las intenciones de la encuestadora y por eso aceptó y respondió las preguntas que tardaron alrededor de 20 minutos.

Al responder la totalidad de las preguntas dijo que la encuestadora le entregó un papel con el que participaría en una rifa.

“La verdad, yo no le puse cuidado al papelito, lo boté. A los ocho días me llamaron a decirme que por esa encuesta me había ganado un bono de $250.000, pero que si era madre cabeza de familia, el bono era de $350.000. Yo les dije que el papelito se me había perdido, ‘que no había problema’, me dijeron”, complementó Diana.

La mujer debía entregar una tarjeta con credenciales de Visa o Mastercard para participar en la supuesta rifa - crédito Ilustrativa Infobae

En vista de ser la “afortunada” ganadora de la supuesta rifa, la mujer explicó que fue citada al edificio Elementos Tierra, piso 16, oficina dos; sin embargo, antes de ir al lugar para reclamar el bono, la ciudadana decidió contar lo que le estaba sucediendo a una de sus amigas.

“Le comenté a mi comadre y le dije: ‘eso está raro, eso de bueno no dan tanto’, entonces ella me dijo que tuviera cuidado porque eso era una estafa (...) Que no fuera a dar ninguna tarjeta Visa o Mastercard, porque eso era una estafa. Igual yo fui”, detalló la mujer.

Diana llegó al sitio a cumplir la cita, con la sorpresa de que le solicitaron tal cual lo que su amiga le había advertido. “Efectivamente, me dijeron que iba a participar en una rifa de un mercado grande, con electrodomésticos, si tenía tarjeta Visa o Mastercard, como no tengo, igual ya iba preparada, no di nada”.

La ciudadana detalló que en el lugar había más personas, al parecer entregando datos personales. Pese a lo “turbio” que parecía la situación, le entregaron el supuesto bono, pero no por $350.000 como le dijeron inicialmente, sino por $10.000.

“Había mucha gente en esa oficina dando datos, a cuántos estafarán, vaya Dios a saber”, expresó la mujer, que confirmó sus sospechas con una de las cajeras del Éxito, supermercado donde podía redimir el bono.

Algunas de las modalidades de estafa son trasacciones para pagar viajes - crédito Ilustrativa Infobae

“Ella me dijo que en diciembre y en enero llegó mucha gente con la famosa tarjeta de $400.000. Llegaron a hacer el mercado sin antes averiguar de cuánto era el famoso bono, llenaron sus carritos y, al pasar la tarjeta, se dieron cuenta de que eran $10.000″, apunto la mujer.

Los comentarios sobre la experiencia de Diana develaron que se trataría de una modalidad de estafa, en la que inescrupulosos citan a las personas a solicitarles sus tarjetas con alguna de las mencionadas credenciales, si la persona las entrega o enseña, los supuestos delincuentes comienzan a solicitar productos y servicios bajo engaños.

“Yo trabajé con on vacation hace mucho tiempo, y lo que dices es verdad de uno depende que ganes o pierdas, y la tarjeta es para que pagues el viaje en si nunca te ganas nada“; ”yo caí y 2000 mil dolares regale ese dia”; “A Mí También Me Pasó con un bono y dizque de 400 y la Tarjeta tenía 5000 y alcancé a comprar un pan tajado”; “Luego las personas resultan con créditos y cosas así por dar los datos (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.