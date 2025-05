Petro arremetió contra César Gaviria luego de que pidiera al Congreso no votar la consulta popular: “Ese, simplemente, no es liberal”

Petro cuestionó el proyecto de reforma laboral presentado por Gaviria, calificándolo de insuficiente - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder al comunicado emitido por el expresidente César Gaviria, en el que este desaconseja al Senado de la República votar a favor de la consulta popular planteada por el jefe de Estado para respaldar su reforma laboral.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro expresó su rechazo hacia el proyecto alternativo presentado por Gaviria, considerándolo “mínimo” y sin una visión integral que contemple a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El proyecto que usted presentó, señor César Gaviria, es mínimo, no tiene en cuenta ni a la mujer trabajadora, ni al joven trabajador, ni al microempresario, ni al campesinado”, manifestó Petro, recordando que la propuesta de Gaviria no supera las limitaciones de la legislación laboral actual.

Además, señaló que la postura de Gaviria es un retroceso frente a las reformas progresistas del pasado: “Insiste como Uribe en decir que el día termina en horas avanzadas de la noche.”

La consulta popular, un ejercicio democrático según Petro

Petro reiteró que la consulta popular es una herramienta democrática esencial para escuchar al pueblo - crédito Gustavo Graf/REUTERS

El presidente Petro también aprovechó la ocasión para defender su decisión de convocar a la ciudadanía a través de una consulta popular, un mecanismo que, según él, es fundamental para escuchar la voz del pueblo en un asunto tan crucial como la reforma laboral. En su mensaje, Petro instó a los senadores a respetar el derecho del pueblo a decidir sobre su futuro laboral.

“Le he solicitado a todas y todos los senadores respetar al constituyente primario y oírlo en consulta”, afirmó el mandatario, destacando la importancia de que el pueblo se exprese sobre temas que afectan directamente su bienestar.

A pesar de las críticas de Gaviria, que calificó la consulta como un “despilfarro inadmisible” en medio de la crisis fiscal del país, Petro no mostró intención de retroceder en su propuesta. El exmandatario liberal argumentó que el dinero destinado a la consulta, estimado en un billón de pesos, debería ser usado para políticas más urgentes, como el fortalecimiento de la fuerza pública y el apoyo a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, Petro sostuvo que la consulta no es un gasto, sino una inversión en democracia.

“No entendería a un solo liberal que no quiera que se consulte al pueblo. Ese, simplemente, no es liberal”, fue una de las frases más contundentes de Petro en respuesta a la postura de Gaviria, que además descalificó la consulta como una “maniobra política costosa” que no ofrece soluciones reales para el país.

El presidente señaló que la propuesta de Gaviria es un retroceso en relación con las reformas progresistas del pasado - crédito @petrogustavo/X

El Partido Liberal, por su parte, se mantuvo firme en su postura de que la consulta popular es innecesaria. Gaviria acusó al Gobierno de dilapidar recursos públicos en un gesto simbólico, cuando lo que el país necesita son reformas serias y respaldadas por el Congreso. Según el expresidente, el dinero destinado a la consulta podría ser mejor invertido en medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales y fortalecer las políticas sociales del país.

En su comunicado, Gaviria también aprovechó para aclarar la posición de su partidofrente a los rumores sobre el nombramiento de Diana Morales como Ministra de Comercio. Afirmó que este supuesto nombramiento no representa al partido ni su posición sobre la consulta, reafirmando su independencia frente al gobierno de Petro.

El cruce de acusaciones refleja un creciente distanciamiento entre el Gobierno de Petro y el Partido Libera - crédito Europa Press

Este choque de visiones no solo resalta las diferencias políticas dentro del espectro progresista, sino que también pone en evidencia el difícil camino que enfrenta el Gobierno para lograr una reforma laboral que cuente con el apoyo de todos los sectores políticos. Con un Congreso dividido y una oposición decidida a frenar la consulta popular, el futuro de la reforma laboral sigue siendo incierto.