Mujer fue brutalmente asesinada por sicarios en Floridablanca, Santander: recluso habría ordenado el ataque

Un atentado sicarial alteró la tranquilidad de los habitantes del barrio Villaluz, en Floridablenca (Santander), hacia el mediodía del viernes 9 de mayo de 2025, el cual está siendo investigado por las autoridades.

Se trata del homicidio de una mujer de 27 años, identificada como Lina Natalia Duarte Ayala, oriunda de Valledupar, luego de que compartiera con una amigas en ese sector.

De acuerdo con Vanguardia, el crimen ocurrió alrededor de las 12:15 p. m., cuando la víctima caminaba tranquilamente por una de las calles del mencionado barrio. En la escena, aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta

El parrillero, que llamó la atención por vestir un saco amarillo, esperó estar muy cerca de la mujer para dispararle en repetidas ocasiones, impactándola en la cabeza y pecho.

El ataque, que quedó registrado en cámaras de seguridad de una ferretería del sector, maneja como hipótesis un ajuste de cuentas relacionado con un caso de homicidio ocurrido en 2024.

De acuerdo con las autoridades, citados por Avisperito Bucaramanga, el asesinato de Duarte Ayala podría estar vinculado al crimen de Sebastián Díaz, su pareja sentimental.

Según el medio citado, Díaz fue asesinado en el barrio Prado del Sur en octubre de 2024, en el que también resultó herido Diego Díaz, ex cuñado de la hoy víctima.

Las investigaciones sugieren que la joven habría proporcionado información que facilitó el atentado contra Sebastián Díaz, lo que habría desencadenado una venganza en su contra.

El medio detalló que Sebastián Díaz era hijo de alias Chorizo, un presunto cabecilla criminal que actualmente se encuentra en prisión y quien, desde su reclusión, habría ordenado el asesinato de Duarte Ayala como represalia por la muerte de su hijo.

La víctima estaba departiendo con amigas antes de perpetrarse el ataque

Momentos antes del ataque, Lina Natalia se encontraba en compañía de unas amigas en un establecimiento público cercano al lugar del crimen.

Según declaraciones recogidas por Vanguardia, las mujeres consumieron cervezas y sustancias estupefacientes antes de despedirse. Poco después, Duarte Ayala fue emboscada en las inmediaciones de la ferretería.

Lina Natalia era conocida en el barrio Santa Ana, donde se dedicaba a la venta de empanadas y fritos, actividad que le había ganado el aprecio de sus clientes. Sin embargo, las autoridades habrían confirmado que la mujer tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con la venta de sustancias alucinógenas y lesiones personales.

Además, se reveló que había recibido amenazas y que planeaba salir del país hacia España en los próximos días, posiblemente en un intento por escapar de las represalias que finalmente acabaron con su vida.

El caso generó conmoción en la comunidad de Floridablanca, donde los vecinos expresaron sorpresa por el asesinato de una mujer que, a simple vista, parecía llevar una vida honesta. “Negrita no puedo con tanto. Me duele el alma no me cabe en la cabeza q sucedió y porque”; “Hay que ser muy cobarde para acabar con alguien así, por la espalda, en total indefensión, sumele que es una mujer”; “Ojalá capturen esos Criminales”; “Pero la tenían amenazada y ella así, campante, cómo si nada... Huya no joda, pierdace del barrio o la ciudad!!; ”;“Que desgraciados ella hay tranquila caminando sin pensar que era sus últimos pasos en este mundo que está lleno delincuentes hoy día te matan por cualquier cosa pobre familia de esta muchacha pasar por este dolor dios les de mucha fortaleza que cosa más terrible (sic)”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Por el momento, las autoridades continúan investigando para determinar las causas reales del brutal ataque que estremece a los habitante de Floridablanca