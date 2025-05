Gustavo Bolívar reaccionó al ingreso de Iván Name a la cárcel: “Con altos cargos y se cagan sus vidas”

En su declaración, Bolívar criticó duramente a los políticos involucrados en actos de corrupción - crédito Prensa Senado

El ingreso del exsenador Iván Name a la cárcel La Picota, tras ser señalado de recibir más de 3.000 millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), generó una fuerte reacción en el ámbito político y social de Colombia.

Name fue capturado por agentes de la Dijín por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de una investigación por corrupción que involucra a esta entidad gubernamental.

El director del Departamento de Protección Social, Gustavo Bolívar, expresó su indignación a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. En su declaración, Bolívar criticó duramente a los políticos involucrados en actos de corrupción, en el que señala que, a pesar de contar con privilegios, altos salarios y pensiones aseguradas, algunos optan por cometer delitos para obtener más beneficios.

“Políticos adinerados, con jugosos salarios, con todos los privilegios, con pensiones millonarias aseguradas, honrados por la democracia con altos cargos y se cagan sus vidas porque quieren más. No tienen fondo. Penoso, doloroso, verlos esposados rumbo a la cárcel”, escribió Bolívar, refiriéndose a la situación de Name y otros casos similares.

El mensaje de Bolívar desató una ola de reacciones en redes sociales, en el que varios usuarios cuestionaron su postura y señalaron posibles casos de corrupción dentro del gobierno actual. Algunos comentarios mencionaron nombres como Andrés Calle, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el que insinúan que estos también podrían estar involucrados en irregularidades.

Otros usuarios criticaron a Bolívar por no cumplir con promesas de campaña, como la reducción de los salarios de los congresistas, y lo acusaron de formar parte de un sistema político que, según ellos, está profundamente afectado por la corrupción.

Los usuarios también opinaron

Entre las respuestas destacadas, algunos internautas señalaron que la corrupción no distingue entre partidos políticos, ya sean de derecha, centro o izquierda, y que este problema estructural es uno de los principales factores que perpetúan la desigualdad en el país. “Duele Colombia y estoy seguro que donde no se hurten 1 peso, no habría desigualdad”, comentó un usuario, que refleja el descontento generalizado de la ciudadanía frente a los escándalos de corrupción.

El caso de Iván Name se suma a una serie de investigaciones que han puesto en el centro de atención a la Ungrd, una entidad encargada de gestionar recursos para atender emergencias y desastres en el país. Según las acusaciones, Name habría recibido millonarios sobornos relacionados con contratos adjudicados por esta unidad. La detención del exsenador y su traslado a La Picota representan un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Colombia, un tema que sigue generando debate y polarización en la opinión pública.

Cabe destacar que, el senador Name fue capturado por las autoridades en su casa, ubicada al norte de Bogotá, por haber incurrido en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Los uniformados lo trasladaron hasta la Dijín.

Antes de su captura, llamó la atención que Name no se presentó al Salón Elíptico a cumplir con sus obligaciones, pese a que tenían reunión agendada para el medio día.

El mensaje de Bolívar y las reacciones que generó evidencian la tensión política que atraviesa el país, en el que las denuncias de corrupción afectan tanto a figuras de la oposición como a miembros del gobierno actual. Este panorama plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas anticorrupción y la necesidad de reformas estructurales para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.