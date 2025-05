Pasajero evitó robo en Transmilenio: retuvo a ladrón que se había “encaletado” un extintor

Cuando el ladrón intentaba forzar la puerta, se acercó un ciudadano para exigirle que dejara el extintor en su lugar - crédito @PasaenBogota / X

En redes sociales no bajan de buen ciudadano o “héroe sin capa” a un ciudadano con acento antioqueño que frustró el hurto de un extintor de incendios en un bus biarticulado del Transmilenio.

Así lo dio a conocer el portal de denuncias ciudadanas Pasa en Bogotá junto a un video en el que se escucha cuando el paisa lo aborda, cuando intentaba forzar una de las puertas del vehículo:

“¡Valiente ciudadano evitó el robo de un extintor de un bus de TransMilenio! En vídeo quedó registrado el momento, en que, un usuario sin importar el riesgo de ser agredido, enfrenta a un individuo que ya tenía encaletado el extintor y pretendía bajarse del Biarticulado”.

En redes pidieron imitar su valentía en el sistema - crédito @PasaenBogota / X

En la grabación se observa al ladrón, con el objeto “encaletado” en la chaqueta, buscando el botón de emergencia para salir del bus en la siguiente parada. Con lo que no contaba era que un ciudadano iba a oponerse, hasta conseguir que lo devolviera:

“Hey, parcero, devuelva el extintor, mijo. No se va a bajar, mi socio, no se baja. Venga que no lo va a robar, no se lo va a robar. Ya, déjelo ahí y puede bajarse”.

Con todo y la actitud obstinada del delincuente, el ciudadano se mantuvo a raya hasta que dejó el extintor en el suelo y, solo entonces, permitió su salida, a pesar de que ningún otro pasajero se sumó a la iniciativa.

“Aplaudimos de pie a este ciudadano”, “Excelente. Hay que unirnos contra los ladrones y colados”, “Hay que ver el sentido de pertenencia, con todo y que su acento revela que no es bogotano”, se lee en las reacciones del video, en las que felicitaron al paisa e hicieron un llamado para imitar su valentía en el sistema.

Concejo de Bogotá identificó las seis estaciones con más atracos del año anterior:

En el año 2024, el sistema de transporte público TransMilenio enfrentó un aumento significativo en los índices de inseguridad, según denunció la concejala Diana Diago. Basándose en datos proporcionados por la Policía Metropolitana de Bogotá a través de un derecho de petición, la cabildante reveló que se registraron 2.282 casos de hurto a personas en el sistema integrado de transporte público durante el año. Este panorama alarmante ha generado preocupación entre los usuarios y ha puesto en el centro del debate la gestión de las autoridades locales.

De acuerdo con los informes presentados por Diago, seis estaciones del sistema fueron identificadas como las más peligrosas debido a la alta incidencia de delitos. Estas son: Avenida Jiménez con calle 13, Avenida Jiménez con Caracas, Estación Ricaurte, Estación Portal Tunal, Estación de la Calle 100 y Estación Portal del Norte.

Diana Diago identificó seis estaciones de TransMilenio como las más inseguras por su alta concentración de delitos - crédito Sala de Prensa Diana Diago

Uno de los delitos más comunes en TransMilenio es el hurto de teléfonos móviles. Según las cifras compartidas por Diago, en 2024 se reportaron 4.573 robos de celulares en los diferentes componentes del servicio. De estos, 2.002 ocurrieron dentro de los buses articulados, mientras que 683 se registraron en los vehículos del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp); lo que significa que el 59% de los hurtos de celulares se producen dentro de los vehículos del sistema, evidenciando la vulnerabilidad de los usuarios en medio de sus desplazamientos.

En 2024, se registraron 4.573 hurtos de celulares en el sistema masivo de transporte público bogotano - crédito Sala de Prensa de Diana Diago

En sus declaraciones, la cabildante criticó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, recordando que durante su campaña electoral prometió combatir el negocio de celulares robados. Según Diago, estas promesas no se han materializado, dejando a los usuarios de TransMilenio expuestos a una creciente inseguridad: “Galán en campaña prometió desmantelar el negocio de celulares robados, pero se quedó de brazos cruzados. Mientras tanto, los bogotanos en TransMilenio siguen pagando las consecuencias de su inacción”.