Jugador del Cali habría salido con Yina Calderón: “El man me negaba, yo le rogaba”

En una reciente emisión del reality show La Casa de los Famosos Colombia, la participante Yina Calderón sorprendió al público y a sus compañeros al confesar que mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años con un futbolista del Deportivo Cali, un equipo de fútbol profesional colombiano.

Según relató la influenciadora, esta relación estuvo marcada por dificultades emocionales, ya que, según sus palabras, ella llegó a “mendigar amor” mientras él la negaba públicamente.

La revelación surgió durante una dinámica del programa en la que los participantes debían compartir confesiones personales. Calderón, al recibir una carta que indicaba “Fui novia de un futbolista durante dos años”, decidió hablar sobre el tema, por lo que generó reacciones de sorpresa y bromas entre los demás integrantes de la casa estudio.

Aunque el rumor sobre esta relación había circulado en el pasado, la propia Yina lo había desmentido anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, confirmó la historia, aunque se negó a revelar el nombre del involucrado.

Durante su relato, Calderón describió al futbolista como “terrible” en su trato hacia ella y advirtió a sus compañeros sobre las relaciones con deportistas, afirmando: “No se cuadren con futbolistas”. Además, uno de los participantes del programa comentó que el hombre en cuestión era un goleador del Deportivo Cali en ese momento, a lo que Yina respondió confirmando que se trataba de alguien “muy conocido”.

En el pasado, Calderón había declarado públicamente que no hablaba de su vida personal y que no le interesaban los futbolistas, lo que había llevado a desestimar los rumores sobre esta relación. Sin embargo, su reciente confesión en el reality ha reavivado el interés en esta historia, especialmente por la falta de detalles sobre la identidad del jugador.

La participación de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia ha estado marcada por momentos de alta emotividad y declaraciones que han captado la atención de la audiencia. Este último episodio no ha sido la excepción, por lo que genera especulaciones y comentarios tanto dentro como fuera del programa. Aunque no se ha confirmado quién es el futbolista mencionado, la revelación ha puesto nuevamente en el foco mediático a Calderón y su vida privada.

Yina Calderón quiere irse a México

Con la visita de Manelyk a La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón reveló la intención que tiene de conquistar México, país en el que espera triunfar una vez salga del reality de convivencia, e incluso sueña con aparecer en sus pantallas participando en formatos similares al que está ahora.

Cabe recordar que, a mediados de 2019, Yina Calderón, que nunca había salido del país, quiso cumplirle uno de los mayores deseos a su padre: visitar a la virgen de Guadalupe, ya que ambos son devotos. Sin embargo, este sueño se derrumbó cuando les negaron el ingreso en el aeropuerto de Ciudad de México.

“Más que por mí, me duele mucho por mi papá. Yo tenía todo al día: vuelos, hospedaje, alimentación, mis cuentas bancarias al día... simplemente México dijo no y ya. No hubo ninguna explicación, solo malos tratos para nosotros y abusos”, compartió Yina en un mensaje de indignación que subió a sus redes sociales.

“El sueño de nosotros era ir a Guadalajara, yo soy devota a la virgen de Guadalupe. Desde niña yo soy devota a la virgen de Guadalupe, entonces iba a cumplir una promesa por un favor que me realizó”, comenzó contando sobre los motivos de su viaje.

Pese a este incidente, Yina prometió que regresaría: “Nos vemos luego, Guadalupe”, y ahora que hace parte de La casa de los famosos Colombia 2025, aspira a hacerlo por la puerta grande.