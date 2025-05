Vicky Dávila criticó vínculos de Claudia López con Iván Name tras escándalo de la Ungrd: ¿Qué dirá la camaleona?"

La captura de Iván Name y otros exfuncionarios desató la reacción de la periodista - crédito @VickyDavilaH / X

La captura de Iván Name, expresidente del Senado de Colombia y la posible entrega de Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, por su presunta implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), generó una ola de reacciones políticas y mediáticas.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Name habría participado en una red de sobornos que involucraba la entrega de contratos y el desvío de recursos públicos. Este caso también salpica a otros exfuncionarios y políticos de alto perfil, como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría gestionado reuniones y entregado 3.000 millones de pesos en efectivo como parte de un esquema de coimas destinado a sobornar congresistas para impulsar reformas sociales del Gobierno nacional. Por estos hechos, Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, y permanecerá recluida en una guarnición militar mientras se define su situación jurídica. La investigación también señala a González como responsable de ordenar la entrega de contratos para beneficiar a Name y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.

La reacción de Vicky Dávila

En medio de este panorama, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó públicamente a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su relación pasada con Iván Name. Dávila compartió un video en su cuenta de X en el que López, durante un evento de campaña en 2017, agradecía a Name por su liderazgo en la organización de actividades políticas del partido Alianza Verde. En el material audiovisual, López expresaba: “A Iván (Name) le quiero dar infinitas gracias por su liderazgo en la organización de este evento”. Ese suceso tuvo lugar en el contexto de la formación de la Coalición Colombia, que unió a Claudia López con Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.

La precandidata presidencial publicó un video en el que López le daba “infinitas gracias por su liderazgo” a Name, en el 2017 - crédito @VickyDavilaH / X

Dávila, que ha sido una crítica constante de López, calificó a la exalcaldesa como una “camaleona” y cuestionó su postura actual frente a los hechos de corrupción que involucran a antiguos aliados políticos. “¿Que dirá la camaleona, Claudia López, ahora que capturaron a Iván Name por el escándalo de corrupción de la UNGRD? ¿Le volverá a dar ‘infinitas gracias por su liderazgo’? (sic)”, expresó textualmente la periodista.

Es de recordar que Dávila en su momento destacó que tanto Name como Ortiz y González formaron parte del partido Alianza Verde, el cual impulsó iniciativas como la consulta anticorrupción liderada por López en 2018. La precandidata presidencial aseguró que estos casos reflejan una contradicción entre los discursos anticorrupción y las acciones de algunos de sus promotores.

Claudia López, por su parte, se distanció del partido Alianza Verde tras los escándalos que involucraron a Ortiz y Name. En un comunicado, López afirmó que la colectividad había sido “cooptada y controlada” por un grupo de “petristas” que, según ella, no representaban los principios del partido. “La gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido”, declaró López al anunciar su salida.

El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, erosionando aún más la confianza en el Gobierno de Gustavo Petro y en las instituciones políticas del país. La Fiscalía continúa investigando el alcance de esta red de corrupción, que no solo afecta a la Ungrd, sino que también pone en entredicho la transparencia de las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo.