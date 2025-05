Tatiana Murillo, la ‘Barbie colombiana’, respaldó la versión de Marcela Reyes sobre infidelidad de su expareja con Karina García

Tatiana Murillo lamentó lo que está ocurriendo con las dos mujeres, mientras dijo diciendo que no es una campaña de desprestigio - crédito @emfuror/IG

Marcela Reyes prendió el ventilador en La casa de los famosos Colombia, cuando después de haber asistido a un evento para los participantes, confirmó que su exesposo B King, le fue infiel con Karina García.

Esta era la segunda acusación en contra de la modelo, pues Laura G afirmó que fue la culpable de que su compromiso terminara.

Aunque la DJ de guaracha no mencionó cuándo ocurrieron los hechos, sí reveló que fue después de que terminó con su ex cuando se enteró de la “relación a escondidas” que mantenían B King y García.

“Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedoras … Me dio muy duro, pero me llegan más y más personas, mensajes y me sentía confundida”, dijo Reyes en Buen día, Colombia.

Marcela Reyes y Tatiana Murillo junto a las cantantes Arelys Henao y Yina Rose tiraron la casa pro la ventana para celebrar los quince años de 10 de sus seguidoras - crédito @marcelareyes/Instagram

Recientemente, se conoció una nueva opinión sobre lo ocurrido en el triángulo amoroso entre Marcela Reyes, B King y Karina García, pues Tatiana Murillo en sus redes sociales en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, dio su respaldo a la DJ.

Según dijo la llamada “Barbie colombiana”, antes de responder el interrogante del porqué están funando a Karina García en redes sociales, se deben poner en la posición de una mujer que por tercera vez es traicionada por una de sus amigas.

“Imagínense qué tan difícil puede ser para esa persona ir a presentarse en canal nacional a dar su show porque ese es su trabajo y tener que ver a esa persona que fue su amiga y hacer como si nada”, indicó inicialmente Murillo.

“Nunca dimensioné el alcance que iba a tener”, dijo Laura sobre la polémica que protagonizó con Karina García - crédito Cortesía RCN

Pero ahí no terminó la defensa de Tatiana a Marcela Reyes, pues indicó que también es complejo ver cómo cuando la DJ salió a contar su versión “entra a redes sociales y ve todos los videos que hay tirándole hate, porque según ustedes se está pegando de esa persona porque está viral”.

Otro de los puntos que tocó la creadora de contenido, tiene que ver con el hecho de que en sus redes sociales ha recibido mensajes por no dar su opinión sobre lo que ocurre entre las dos figuras del entretenimiento en este momento: “Me dicen tibia, que por qué no apoyas, de falsa… Mis amistades más antiguas llevan más de 20 años conmigo y no hemos tenido problemas de lealtad, nunca me había pasado tan de cerca”.

Esta fue la fotografía de Karina García en el apartamento de Laura González en Brasil/ Laura González en su apartamento en Brasil - crédito captura de pantalla del programa ‘XYZ’

Finalmente, concluyó su intervención diciendo que no es fácil para nadie enterarse de una infidelidad, especialmente por la manera en la que Marcela Reyes se entrega a sus amistades “esto no es una campaña de desprestigio contra nadie, esto es una verdad que se supo, no tengo nada más que opinar”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron sus opiniones con mensajes como: “Qué pesar de Karina cuando salga de la casa y vea su nombre retumbar por moza”; “de un grupito de amigas así de traicioneras líbrame señor”; “queremos las pruebas nena, no pedimos más”; “Karina Santana dando lo mejor de sí allá adentro”, entre otros.

Qué dijo Sofía Avendaño

Sofia Avendaño nació en la Comuna 13 de Medellín y tiene 34 años - crédito @sofiamodel__/Instagram

Todo parece indicar que la respuesta de Tatiana Murillo se presentó después de que Sofía Avendaño afirmara en sus redes sociales que todo forma parte de una campaña de desprestigio en contra de Karina García.

“Lo mismo que pasó conmigo cuando entré al reality para desmentirme y defender a las Calderón ... De no ser así se hubieran esperado a que saliera del programa y en privado lo hubieran conversado, no lo hubieran hecho público".

Al mismo tiempo mencionó que no se puede esperar más de una persona que traicionó a su amiga para monetizarlo en redes sociales.