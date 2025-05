Sofía Avendaño, exparticipante de ‘La casa de los famosos‘, respaldó a Karina García en medio del escándalo de infidelidad con la pareja de Marcela Reyes: “Es una campaña de desprestigio”

La modelo transgénero defendió a Karina García - crédito @emfuror/IG

Siguen apareciendo versiones sobre la enemistad entre Karina García y Marcela Reyes, debido a un caso de infidelidad denunciado por la DJ de guaracha, en el que está involucrada la modelo paisa y su exesposo, B King.

Después de que se conociera la versión de Tatiana Murillo, apoyando a su amiga Marcela Reyes y lo difícil que puede ser para una mujer enterarse de que su expareja le fue infiel con una de sus amigas por tercera vez, Sofía Avendaño emitió un pronunciamiento en sus redes sociales.

La modelo transgénero aseguró que se trata de una campaña de desprestigio contra Karina García.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sofía Avendaño aseguró que es una campaña de desprestigio en contra de Karina García en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La respuesta de Avendaño se produce gracias a los constantes mensajes que recibió de parte de sus seguidores, quienes pedían que entregara su opinión respecto a lo que estaba ocurriendo con Marcela Reyes y Karina García.

“Pienso que en realidad es una campaña para desprestigiar a Santana (Karina), ya que hicieron exactamente lo mismo que hicieron conmigo cuando entré al reality para desmentirme y defender a las Calderón … Para mí sí es una campaña de desprestigio”, sentenció inicialmente la paisa.

Momento en el que la 'Barbie colombiana' le entrega el carro a su hija - crédito @josevasqueztv/TikTok

Por otro lado, aseguró que de tratarse de una situación real, las dos amigas se habrían reunido en privado después de que García saliera de La casa de los famosos Colombia para aclarar la situación.

Acerca de las declaraciones de Tatiana Murillo, que defendió a Marcela Reyes, Avendaño indicó que no se podía esperar menos cuando la traicionó a ella siendo amigas “que la defendió y se hizo golpear por defenderla a ella”. Por último, puso en duda el regalo de un lujoso carro que le hizo la “Barbie colombiana”, que al parecer se habría tratado de una farsa.

La respuesta de Tatiana Murillo

Tatiana Murillo le quitó su apoyo a Yina Calderón por desleal en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @fajasyinacalderon @tatianamruillooficial/IG

Después de que se produjeran las declaraciones de Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tatiana Murillo reapareció en sus redes sociales y se refirió a lo dicho por la también bailarina transgénero. Según indicó la “Barbie colombiana”, la paisa se despachó en su contra y dijo que siempre aprovecha cualquier tema para hablar de aquellos que en el pasado le dieron su amistad.

“Ella menciona dos temas puntuales en mi vida, el primero mi amiga fallecida que logró ver cosas en ella que yo no quería ver”, aclarando el porqué tomó la decisión de documentar su enfermedad para dejar una reflexión sobre aquellos que padecen de cáncer.

Otro de los puntos que tocó Avendaño tiene que ver con el carro de lujo que le regaló Murillo a su hija en la fiesta de 15 años. De acuerdo con la “Barbie colombiana”, el carro ya no existe porque cuando dijo que el carro era de su hija, lo vendió por un precio superior al que lo adquirió “soy una mujer de negocios”.

La Barbie colombiana no se quedó callada y respondió las acusaciones sobre el carro de su hija - crédito @emfuror/IG

Por último, hizo referencia al hecho de que siempre que sale un tema viral, Avendaño se “tiene que pegar de eso” para poder tener réplicas en redes, por lo que dijo que “algo no está bien con esa persona”. Finalmente, dijo que su amistad no terminó por culpa de Yina Calderón mientras aclaraba que le retiró el apoyo a la DJ por desleal.

“Lo que yo hablé ayer de Karina no fue de ella, fue de cómo se estaba sintiendo Karina. Entonces a este personaje que no lo había mencionado hasta hoy, ratifico porqué no hace parte de mi vida”, dijo Murillo, dejando reacciones en redes sociales.

Entre los comentarios de los internautas que destacan, son: “No sé, pero le creo a Sofía hasta que no salgan las pruebas”; “no aclares tanto que oscurece”; “Sofía un día ama a Karina y al otro la puede odiar igual”, entre otros.