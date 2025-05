Senadora Esmeralda Hernández envió duro mensaje a Carlos Fernando Galán por uso de la Undmo en protestas de madres en Bogotá: “Hipócrita”

Manifestantes bloquean principales vías en San Cristóbal exigiendo justicia para niños víctimas de abuso sexual - crédito @Donka_At / X

No cesa la indignación en Bogotá después de conocerse del aberrante caso de abuso sexual por parte de un profesor a, al menos, diez menores entre dos y tres años en un jardín infantil inscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De hecho, durante la noche del 6 de mayo, madres del plantel educativo organizaron una protesta pacífica que, rápidamente, terminó en un fuerte enfrentamiento con agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocido como el Esmad.

De hecho, el uso de la fuerza por parte de las autoridades capitalinas despertó el malestar de varios militantes del Pacto Histórico, entre ellos la senadora Esmeralda Hernández, que se despachó directamente contra el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según comentó la congresista, resulta un acto de hipocresía el hecho de que el mandatario expresara su repudio por el aberrante caso, pero, según ella, impidiera el derecho a la manifestación de las familias directamente afectadas por los abusos a los pequeños.

“El Alcalde Galán pide justicia desde sus redes sociales para los niños víctimas del presunto violador Fredy Castellanos, pero en la noche le envía el ESMAD a las madres que salen a manifestarse por los hechos en el Jardín infantil de San Cristóbal del ICBF. ¡Qué hipocresía!“,

Junto su mensaje, la senadora publicó un video en el que se observa el momento en el que los agentes de la Undmo activan los gases lacrimógenos, pese a que en el lugar no había señales de violencia por parte de los manifestantes.

Asimismo, la senadora Gloria Flórez, también del Pacto, se sumó a las críticas contra el alcalde mayor y señalo que, contrario al actuar de la fuerza pública durante la noche del martes, la Alcaldía de Bogotá debe proteger las manifestaciones que exigen respuestas y resultados a las autoridades.

“Cuánta hipocresía. En el día el Alcalde Carlos Fernando Galán pone mensajes de preocupación en X y en la noche le envía el ESMAD a las familias que protestan contra el presunto abuso sexual a 12 menores. Alcalde, la manifestación ciudadana no se reprime, se protege. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Este caso nos ha llenado de profunda indignación y esperamos que se haga justicia ante estas atrocidades”, indicó la congresista Flórez.

Entretanto, un trabajador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) resultó herido durante la protesta en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, según informó la directora de la entidad, Astrid Cáceres.

De acuerdo con lo publicado por Cáceres en su cuenta de X, el empleado lesionado se encuentra bajo observación médica. La funcionaria condenó el ataque y expresó su solidaridad con el trabajador afectado y su familia. “Repudiamos la agresión que unos de los manifestantes han hecho a uno de nuestros funcionarios en el centro zonal San Cristóbal. Está hospitalizado”, escribió.

La protesta, que inicialmente fue planteada como una acción simbólica en defensa de los derechos de los menores, derivó en un acto de violencia que dejó al empleado del Icbf herido.

Padres de familia y ciudadanos se habían reunido frente al centro zonal del ICBF para expresar su rechazo ante las denuncias relacionadas con el presunto abuso en el jardín infantil.

En su pronunciamiento, Cáceres destacó el compromiso del personal del Icbf con la protección de la infancia y rechazó que los actos violentos recaigan sobre quienes trabajan en la defensa de los derechos de los menores. “Reiteramos que nosotros no somos los agresores, que al contrario cada día los equipos dan lo mejor de sí para salvar vidas en muchos rincones del país”, afirmó.

Además, la directora desmintió las versiones que señalaban que el agresor formaba parte del personal del Icbf. En su publicación, aclaró que el responsable del ataque no tiene vínculos con la entidad estatal y criticó la desinformación generada en algunos medios de comunicación.

“El agresor NO es funcionario de @ICBFColombia y la prensa confunde y mal informa. La violencia no debe ser la bandera. Al contrario, nosotros abrimos camino a la justicia. Inadmisible sumar más violencia donde no es y toda solidaridad con su familia”, puntualizó.