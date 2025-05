Protestas en Bogotá por casos de abuso sexual en jardín infantil: “¡Justicia para los niños!”

Padres denuncian fallos en protocolos de supervisión en un jardín infantil de San Cristóbal, exigiendo responsabilidades claras a las entidades - crédito redes sociales

Padres de familia y habitantes del barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, se movilizaron en las inmediaciones de la calle 11 sur con carrera 10, exigiendo justicia por los casos de abuso sexual cometidos contra más de 10 menores de entre 2 y 3 años en un jardín infantil del sector.

Según informó Bogotá Tránsito, estas manifestaciones generaron afectaciones en la movilidad, bloqueando tanto la calzada mixta como la exclusiva en ambos sentidos viales. Las autoridades desplegaron un operativo de acompañamiento en la zona.

El presunto responsable de los abusos, identificado como Freddy Arley Castellanos, ya fue capturado por las autoridades en la capital colombiana. Sin embargo, la comunidad continúa demandando respuestas y sanciones no solo contra el agresor, también contra las entidades que, según denuncian, habrían actuado con negligencia en este caso. Los manifestantes, entre los que se encuentran padres de los menores afectados y residentes del barrio, extendieron su protesta hacia otros puntos cercanos, como las calles 7 y 11 sur con carreras séptima y décima, intensificando los bloqueos y afectando la operación del sistema de transporte público TransMilenio.

El caso generó una fuerte indignación en la localidad de San Cristóbal, donde los habitantes exigen medidas contundentes para garantizar la protección de los menores y evitar que situaciones similares se repitan. Según consignó Bogotá Tránsito, las movilizaciones han provocado retrasos significativos en las rutas de transporte público, perjudicando a los pasajeros que transitan por el sector. A pesar de la captura del presunto agresor, la comunidad insiste en que se investigue a fondo la actuación de las instituciones responsables del jardín infantil, señalando posibles fallos en los protocolos de seguridad y supervisión.

Las protestas reunieron a un amplio grupo de personas que portan pancartas y corean consignas como “¡Justicia para los niños!” y “¡Muerte a los violadores!”. En redes sociales se difundieron videos que muestran a los manifestantes bloqueando las calles mencionadas y señalaron que no cesarán sus movilizaciones hasta obtener respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades competentes. “Esto no puede quedar impune. Queremos justicia, no solo por nuestros hijos, sino por todos los niños del país que están en manos de instituciones que deberían protegerlos”, expresó una madre visiblemente afectada.

Algunos sostienen carteles con la fotografía de Castellanos, mientras otros gritan arengas pidiendo justicia. Según los testimonios de los familiares, hasta el momento se han identificado al menos 12 posibles víctimas, y se teme que dos de los menores hayan sido contagiados con VIH. Sin embargo, la cifra exacta de afectados aún no se ha determinado, ya que las investigaciones y evaluaciones médicas continúan en curso.

En paralelo y de acuerdo con la Fiscalía, Castellanos fue detenido el martes 6 de mayo y enfrentará cargos por actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo en menor de 14 años, entre otros delitos. Las denuncias comenzaron a surgir la semana anterior, cuando una pareja alertó a las autoridades tras descubrir que su hija de 3 años había sido víctima de tocamientos indebidos. Desde entonces, más familias señalaron al docente, que trabajaba en un centro educativo que prestaba servicios al Icbf.

De hecho, esta entidad estatal encargada de proteger los derechos de los menores en Colombia, anunció el cierre temporal del jardín infantil, que atendía a unos 110 niños. En un comunicado, el Instituto solicitó a la Fiscalía celeridad en la investigación y sanciones rápidas contra el presunto agresor. Por su parte, la Asociación Parque El Canadá, operadora del jardín, rechazó los hechos y expresó su solidaridad con las posibles víctimas. Sin embargo, las familias afectadas exigen respuestas más contundentes y justicia para sus hijos.

Mientras las investigaciones avanzan, las familias afectadas continúan exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los menores en el futuro. La comunidad del barrio Villa Javier permanece en estado de alerta, unida por el dolor y la indignación ante los hechos denunciados.