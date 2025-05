“Petro estaba loco, pero no tanto”: revelan lo que Roy Barreras habría dicho antes de ser embajador a Cabal

Roy Barreras María Fernanda Cabal. Colprensa.

Durante una entrevista concedida a la Revista Semana, la senadora María Fernanda Cabal expuso nuevas razones que la llevaron a presentar una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

En su intervención, Cabal hizo referencia a declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y compartió un comentario que, según ella, le hizo Roy Barreras sobre el jefe de Estado.

La congresista del Centro Democrático sostuvo que las afirmaciones de Leyva deben ser consideradas con seriedad, ya que, en su concepto, reflejan una intención clara de advertir sobre el rumbo que ha tomado el Gobierno. “Más que por rabia es por eso, así como Juan Manuel Santos se exculpa en este momento de todo lo que pasa con Petro”, indicó Cabal al respecto.

En medio del diálogo, la senadora trajo a colación una conversación que asegura haber tenido con el exsenador Roy Barreras. “Como me lo dijo un día Roy Barreras: ‘Nosotros sabíamos que Petro estaba loco, pero no tanto’”. Aclaró que esta frase fue pronunciada antes de que Barreras asumiera como embajador de Colombia ante el Reino Unido. “Claro que me lo dijo fue antes de que lo nombraran en la Embajada en Reino Unido”, agregó.

La denuncia que presentó Cabal está relacionada con hechos revelados por Leyva en una misiva dirigida al Congreso, en la cual se refirió a un presunto viaje del presidente Petro a París, Francia, durante un periodo en el que no habría cumplido con sus funciones institucionales. A partir de esas declaraciones, la senadora anunció acciones legales ante la Comisión de Acusación, instancia encargada de estudiar posibles faltas del jefe de Estado.

En un comunicado posterior a sus declaraciones en Semana, Cabal explicó que presentará formalmente la denuncia por este viaje, mencionando que los hechos expuestos por Leyva deben ser investigados por el Congreso. En ese contexto, se refirió a la importancia de que las instituciones respondan ante los interrogantes generados por las revelaciones del exministro, particularmente en torno al supuesto desplazamiento internacional del presidente sin claridad oficial sobre los motivos o resultados.

La denuncia incluirá una solicitud formal de información sobre ese viaje, enmarcada en las funciones de control político que tiene el Legislativo frente al Ejecutivo. Cabal considera que las declaraciones del excanciller contienen elementos que ameritan la intervención del órgano encargado de juzgar al presidente en caso de presuntas faltas.

La senadora también recordó que durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá ya circulaban versiones sobre comportamientos similares. Por ello, insiste en que los recientes señalamientos deben motivar una evaluación institucional.

Estas acciones se dan en medio del debate político generado por las cartas públicas de Álvaro Leyva, quien ha manifestado inconformidad con varias decisiones tomadas por el actual gobierno. Las denuncias anunciadas por María Fernanda Cabal se suman a una serie de cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores sobre el manejo presidencial, y en especial, sobre la transparencia en los desplazamientos internacionales del mandatario.