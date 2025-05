J Balvin se disfrazó de guardia de seguridad para interrogar a sus fans antes de su concierto en Estados Unidos: así le fue

El cantante paisa interactuó con sus fanáticos, disfrazado en la entrada de un recinto en Estados Unidos durante su gira - crédito @jbalvin/Instagram

El cantante paisa J Balvin protagonizó un momento inesperado durante uno de sus conciertos en Estados Unidos, al disfrazarse de guardia de seguridad.

El artista se ubicó en la entrada del recinto con un uniforme del staff y gafas oscuras, interactuando con los asistentes sin revelar su identidad. Este gesto se suma a una serie de acciones espontáneas del reguetonero que han destacado su relación con el público.

En esta ocasión, J Balvin detuvo a varios fanáticos que iban a ingresar al concierto y les planteó preguntas inusuales, como “Nombre tres canciones de J Balvin”, “¿Con quién vino al concierto?" o “¿Para qué va a subir historias si tiene tan pocos seguidores en Instagram?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El reguetonero volvió a sorprender a sus seguidores al asumir un papel diferente antes de un concierto en Estados Unidos - crédito @jbalvin/Instagram

La mayoría de los asistentes no logró identificarlo, aunque una mujer le susurró al oído: “Ya te descubrí. Yo te caché, pero como soy una señora no voy a decir nada”. Entre los fanáticos que interactuaron con el artista se encontraba un niño, con el que Balvin se quitó la máscara y se tomó una fotografía, generando una reacción de euforia entre los presentes. Sin embargo, el cantante rápidamente se retiró al backstage para prepararse para su presentación.

En sus redes sociales, J Balvin compartió un video de su reciente intervención como guardia de seguridad, acompañado del mensaje: “Me hice pasar por personal de inseguridad 😂 y hasta llegó el Es Paisar Verso / Es Paisar Gang 🥷”.

La publicación del artista urbano generó cientos de comentarios en las plataformas digitales: “Jajajaja que divino!”; “amo 😍“; ”Estos son mis videos favoritos"; “Te cache 🤣“; ”Eres el mejor Joseito 😂“; ”Cómo no le reconocen la voz? Coño me indigno con esta gente! Quiero vivir ese sueño"; “Me meo 🤣“; ”Por qué a mí no me pasa esto 😭“; ”Qué nivel 🔥“.

Este tipo de acciones no son nuevas en la carrera del intérprete de Mi gente. En el pasado, J Balvin ya había sorprendido a sus seguidores disfrazándose de Spider-Man durante un evento en Boston. En esa ocasión, combinó el traje del superhéroe con un poncho de arriero y un sombrero aguadeño, recorriendo el Agganis Arena sin ser reconocido hasta que el personal de seguridad lo detuvo.

Actualmente, el reguetonero se encuentra en su gira Back to the rayo tour por Estados Unidos, con una presentación programada el jueves 8 de mayo en Ontario, California. Otras fechas pendientes son:

Mayo 9: Kia Forum- Inglewood, California.

Mayo 10: San José Arena - San José, California.

Mayo 11: Golden 1 Center. Sacramento, California.

Mayo 16: Climate Pledge Arena -Seattle, Washington.

Mayo 17: Moda Center -Portland, Oregón.

Tras finalizar su recorrido por el país norteamericano, el cantante llevará su espectáculo a Europa, Japón, México y Colombia. Este tour reafirma su posición como uno de los exponentes más destacados del reguetón a nivel global.

Además de sus interacciones en conciertos, el artista ha demostrado su conexión con los fanáticos a través de gestos inesperados fuera del escenario. En Medellín, por ejemplo, sorprendió a un grupo de jóvenes al prestarles su Ferrari SF90 Stradale amarillo, un vehículo valorado en más de 500.000 dólares, a cambio de un café. Este acto, captado en video y viralizado en redes sociales, fue interpretado como una muestra de humildad y autenticidad por parte del cantante.