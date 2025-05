Emprendedora colombiana reveló que fue rechazada “súper feo” por una integrante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Emprendedora colombiana contó incómoda anécdota que vivió con una exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @belov.cosmetics/IG

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la emprendedora colombiana Maleja León compartió la historia de lo que vivió en un restaurante con una exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, la cual la rechazó con una actitud negativa.

De acuerdo con las declaraciones de la dueña de la marca Belov Cosmetics, hace pocas semanas se encontraba disfrutando de una tarde de amigas en un lugar público y se encontró con una famosa que había estado compitiendo en el reality de convivencia del Canal RCN durante la segunda temporada.

Sin embargo, lo que pensó que iba a ser un agradable encuentro y la oportunidad para dar a conocer sus productos y trabajo, terminó en un incómodo momento que la hizo sentir mal.

“Me rechazó súper feo una participante de La casa de los famosos. Yo soy una emprendedora que tengo mi marca de maquillaje, tintas y voluminizadores en este momento, y estoy emprendiendo. Yo estaba en un lugar público, pues estaba saliendo con una amiga y en ese momento vimos a una exparticipante de La casa de los famosos de este año y ella (la amiga) me dijo: ‘Dale la tinta, dale el voluminzador’, pero yo le dije: ‘No, a mí me da pena, ven la saludamos primero’. A la final me dio pena y le dije que ella, entonces fue ella la que la saludó“, empezó contando la joven.

Según explicó, la mujer estaba sentada en la mesa de al lado de ellas y para no ser tan invasivas en su espacio decidieron acercarse a saludarla en primer lugar, presentarse y después de eso comentarle el tema de los productos de belleza.

“Es súper engreída. Ella (su amiga) le dijo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, y ella (la exparticipante) miró con fastidio y dijo que hola. Entonces mi amiga llegó y le dijo: ‘Mira, yo tengo una marca de maquillaje, vendo tintas y me gustaría que probaras la marca’, así súper bien, y ella (la famosa) hizo mala cara y dijo: ‘No, no, no’. Ahí mi amiga le dijo: ‘No, es para que tú la pruebes en cualquier momento’ y ella: ‘Que no, que no, que no. Además, yo tengo algo en los labios y están irritados, entonces no puedo aplicarme nada, amor’“, reveló Maleja León en el clip.

En ese momento la emprendedora colombiana explicó que la cara de molestia, fastidio y disgusto por parte de la celebridad era evidente, incluso la imitó en varias oportunidades durante el video en el que compartió su historia.

Ante esto, ella, que era la verdadera dueña de la marca y solo estaba al lado viendo como su amiga trataba de ayudarla a mostrar sus productos de belleza, sintió pena y “se puso roja” por la actitud y el rechazo.

“Yo solo miraba a mi amiga y le decía: ‘Ven, ya’ y además yo le contesté (a la famosa): ‘Tranquila que ya me la han hecho’. Ella solo le contestaba a mi amiga que tenía los labios irritados y que no, mientras yo solo miraba calladita, sin saber qué hacer. Entonces yo le decía: ‘No mira, es mi marca, por favor’, y ella (la famosa): ‘Que no, que no’. Bebés, se cambió de mesa", confesó León sorprendida.

La empresaria comentó que no quería causarle molestias, solo esperaba que la famosa aceptara su producto y se lo llevara para probarlo en cualquier momento de su vida, no era necesario que fuera en el instante porque entendía que pudiera estar atravesando por cualquier situación.

Sin embargo, al final dejó un mensaje en el que expresó que ese tipo de actitudes no la van a detener de seguir adelante con su proyecto y que espera encontrarse con personas que tengan una mejor reacción e incluso que se den la oportunidad de probar su maquillaje porque asegura que les va a gustar.

Además, puntualizó en que no tiene necesidad de revelar el nombre de la mujer que le hizo ese desplantes, pues su publicación no es para dañarle la imagen, sino para comentar lo sucedido y dejar la enseñanza de como seguir adelante a pesar de las circunstancias.