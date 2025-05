David Luna no aguantó más y se fue de frente contra el Gobierno, al que acusó de concentrar el poder: “No más Petrocentrismo”

El exsenador y precandidato presidencial David Luna denunció algunas de las problemáticas del Gobierno de Gustavo Petro -crédito Colprensa - Presidencia

Con una fuerte crítica contra el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el exsenador David Luna, que aspira a reemplazar al actual jefe de Estado, puso la lupa sobre la preocupante manera en la que se ha concentrado todo el poder en su figura y cómo ha llevado a Colombia hacia una parálisis política. Y lo hizo a través de sus redes sociales, en las que hizo un llamado a un debate más amplio sobre la situación del país, en el que, según él, el debate político está atrapado en torno a una sola personalidad, dejando de lado los verdaderos problemas que enfrentan los ciudadanos.

Luna, que renunció en febrero de 2025 a su curul como congresista de Cambio Radical, para dedicarse a su deseo de participar en la contienda electoral del 31 de mayo de 2026, indicó que la discusión no puede girar en torno a lo que haga o deje de hacer el jefe de Estado, cuya administración resulta cada vez más cuestionada. “Nos acostumbramos a que toda opinión, a que todo debate, a que toda discusión gira en torno a un solo nombre, a Gustavo Petro“, afirmó Luna en su publicación.

Con ello, indicó que esta concentración de poder no solo ha debilitado las instituciones, sino que ha llevado a la sociedad colombiana a una situación de dependencia y estancamiento.

“Y eso más que democracia es dependencia, es parálisis. La salud colapsa. La corrupción avanza. Las instituciones tiemblan. Pero pareciera que el único debate nacional es Petro. Sí o Petro no, y así no vamos a salir adelante. No se trata de atacar por atacar. No se trata de insultar o de incendiar. Se trata de entender que este modelo de Gobierno ha fallado y debemos decirlo con claridad”, añadió el excongresista, que en el sector público también se ha desempeñado como concejal de Bogotá, representante a la Cámara y ministro TIC, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

David Luna y sus fuertes críticas al manejo del sector salud y el flagelo de la corrupción

En el video que posteó en sus redes sociales, Luna no se limitó solo a cuestionar la centralización del poder; también hizo referencia a lo que considera los grandes fracasos de la administración Petro, que cumple ya 33 meses al frente del país en medio de una ola de señalamientos. Según el excongresista, la crisis de la salud en Colombia es uno de los mayores ejemplos de la ineficiencia del Gobierno, pues afirmó que el 73% de los colombianos rechaza el manejo actual de la salud, y resaltó que los sistemas de salud pública están en crisis y no se están atendiendo las necesidades básicas.

“La indignación de millones de colombianos es real”, expresó en el clip. Y en relación con los múltiples casos de corrupción que se han convertido en noticia nacional, el político bogotano aseguró que un 78% de los ciudadanos se sienten traicionados por la forma en que Petro y sus funcionarios han manejado este flagelo. Según él, los casos de desfalco a las finanzas del Estado han crecido durante la presente administración, y la promesa de cambio ha quedado, en muchos casos, en palabras vacías.

A lo que también se suman, según precisó, los recientes ataques a la fuerza pública, haciendo énfasis en las cifras de lo que denominó la ‘fuente de escucha digital’ para soportar sus cuestionamientos. “El 84% no acepta que maten soldados y policías, mientras que el Estado negocia con criminales”, dijo Luna, refiriéndose a la creciente violencia y la percepción de que el Ejecutivo ha sido débil frente a los grupos armados ilegales.

El problema del petrocentrismo y la parálisis política, según David Luna

En su análisis de la situación política actual, Luna también destacó que el principal problema no es solo Petro como figura, sino lo que él llama el “petrocentrismo”. Según el exsenador, este fenómeno ha desviado el foco de atención de lo realmente importante: encontrar soluciones a los problemas estructurales de Colombia, teniendo en cuenta que las promesas de cambio hechas no se hicieron realidad y que la polarización es una realidad cada vez más palpable.

“No podemos quedarnos en la queja. Entonces el problema no es solo Petro, es el petrocentrismo“, argumentó el excongresista, que señaló que el país está obsesionado con una sola persona, mientras que las oportunidades para debatir y encontrar soluciones efectivas se pierden. En ese orden de ideas, agregó, la política debe ser sobre la construcción de un proyecto nacional más allá de las figuras individuales. “Es urgente cambiar el modelo de liderazgo y eso empieza por cambiar el tono en la política. Así que no más protagonismos vacíos, no más gobiernos de discursos sin resultados”, acotó.

Un urgente llamado a la unidad, de cara al 2026

En consecuencia, el precandidato presidencial de corte independiente, pues también renunció a su expartido, Cambio Radical, hizo un llamado directo a la nación para que se deje atrás la polarización y el enfrentamiento que, según él, han caracterizado los últimos años. En lugar de la lucha constante entre “Petro sí o Petro no”, que ha eclipsado la discusión diaria sobre la actualidad del país, propuso un cambio profundo en la forma de hacer política. “Colombia necesita argumentos, ideas y acuerdos. Necesita propuestas concretas, instituciones fuertes y un liderazgo que construya, no que divida”, puntualizó.

Y remarcó que no está interesado en ser parte de la dinámica de insultos o confrontaciones vacías. “Yo no vengo a insultar, vengo a proponer”, expresó. Para él, el futuro de Colombia depende de una política basada en soluciones reales, no en la continua creación de trincheras ideológicas; e hizo un llamado a la unidad en la construcción de un país más justo y equilibrado. “Yo no quiero una Colombia de trincheras, quiero una Colombia de soluciones”, concluyó el político capitalino, que avisó que es hora del “tiempo de las ideas y los argumentos”, pero sobre todo, “de la decencia en política”.