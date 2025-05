Caso Ungrd: Ariel Ávila se refirió a la orden de captura contra Iván Name e insistió en la expulsión del Partido Alianza Verde

El senador recordó que hace un año pidió la expulsión de su copartidario para que se dedicara a defenderse en el escándalo de corrupción - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ordenó el 7 de mayo de 2025 la captura del expresidente del Congreso Iván Name y del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, mientras avanza el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Calle, del Partido Liberal, enfrenta cargos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, luego de que Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, lo señalara de haber recibido $1.000 millones en efectivo.

Según las denuncias, este dinero habría salido de un contrato de carrotanques destinados a La Guajira y estaría vinculado al supuesto apoyo de Calle a las reformas impulsadas por el Gobierno.

El senador del Partido Alianza Verde permanecerá en prisión mientras avanzan las investigaciones - crédito @SenadoGovCo/X

Por su parte, Iván Name, expresidente del Senado y miembro del Partido Alianza Verde, habría recibido $3.000 millones provenientes del mismo contrato de carrotanques, presuntamente para respaldar la gestión del Gobierno en el Congreso.

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción del tribunal con una votación de cuatro a dos, que incluye la detención en establecimiento carcelario, en un esfuerzo por garantizar el avance de las investigaciones y evitar posibles interferencias en el proceso judicial.

En medio de la controversia, Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, expresó su postura a través de redes sociales, señalando que desde hace un año había solicitado la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz del partido por este escándalo de corrupción.

En su mensaje, afirmó: “Desde hace un año exactamente solicitamos al @PartidoVerdeCoL la expulsión del señor Iván Name y la señora Sandra Ortiz”.

Ariel Ávila aseguró que, pese a la decisión de la Corte Suprema, la dirección del Partido Alianza Verde no ha optado por expulsar a Iván Name - crédito @ArielAnaliza/X

Agregó que, pese a la decisión del alto tribunal, la dirección del partido no ha tomado una postura radical frente al futuro de Name en la colectividad. “Hoy la @CorteSupremaJ nos da la razón. Aun el partido no los expulsa”, complementó en su mensaje, vía X.

En su momento, Ariel argumentó que el legislador debía dedicarse exclusivamente a su defensa: “La posición nuestra, de este grupo, de este colectivo, es que el partido expulse al señor Iván Name. Las decisiones que él tome, si decide renunciar o no, las tomará. Mis recomendaciones es que se dedique a defender, porque va a ser inmanejable el Congreso estas seis semanas si él sigue en ese cargo, al igual que el representante Calle”.

Presidente Gustavo Petro se despachó contra Iván Name tras decisión de orden arresto de la Corte Suprema en caso Ungrd - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su apoyo a la decisión de la Corte Suprema, y acusó puntualmente a Name de obstaculizar deliberadamente la agenda legislativa del Gobierno, incluyendo la reforma pensional, la cual “engavetó”.

Además, lo señaló de oponerse a los proyectos del Ejecutivo y de desviar fondos públicos en beneficio personal. “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió en la mencionada red social.

Abogado de Sneyder Pinilla se refirió a las órdenes de captura contra Iván Name y Andrés Calle - crédito @FocusNoticias/X

Entre tanto, Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, celebró la decisión, y afirmó que es “el resultado de “pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia (...)”.

Agregó que la información proporcionada por su cliente le ha provocado amenazas contra su vida: “Él ha pagado un alto costo por decir la verdad. Persecución judicial, campañas de desprestigio, un intento de soborno de $13.000 millones que denunció y hoy tiene en riesgo su vida”.

Por último, solicitó garantías para su defendido, debido a que “aún hay poderosos por caer”. “La verdad empieza a abrirse paso, necesitamos garantías para su vida y la de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer, y el señor Pinilla tiene un firme convencimiento de colaborar con la justicia”, puntualizó.