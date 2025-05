Mario Díaz-Balart se despachó contra Petro e insinuó que estaría “de nuevo” bajo la influencia de drogas o el alcohol

El representante republicano Mario Díaz-Balart no se guardó nada y atacó con duros comentarios al presidente Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales cuyo destinatario fue el presidente de la República, Gustavo Petro, el representante republicano Mario Díaz-Balart se sacudió el martes 6 de mayo de 2025 de los ataques del primer mandatario, y lo señaló -sin titubeos- de tener una fuerte adicción a las drogas. Lo anterior, a propósito de las denuncias que han surgido en ese sentido contra el gobernante colombiano, de propios exfuncionarios del Ejecutivo.

“Gustavo Petro, parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes”, expresó Díaz-Balart en su reacción, en la que fue más allá e, incluso, le sugirió al jefe de Estado que se sometiera a un proceso de rehabilitación, ante lo que sería su evidente dependencia de sustancias psicoactivas.

“Sr. Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adición. El Sr. Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adición y se pueda mejorar”, puntualizó el representante republicano, que en sus perfiles se fue lanza en ristre contra el presidente colombiano.

Y es que justamente la respuesta de Díaz-Balart se dio a propósito de una publicación de Petro, que en su perfil de X se refirió, incluso con un evidente error de ortografía, al congresista estadounidense; al acusarlo, según él, de coordinar un complot internacional para derribarlo del poder. Y al que habría vinculado al excanciller Álvaro Leyva, a propósito de su segunda carta, en la que insistió que Petro está enfermo.

“Más nos atacan con mentiras, más sale el pueblo a acompañarme. Ahora con la juventud del SENA. Dias Balart (sic), no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”, dijo Petro en su perfil, en el que adjuntó un video de la presencia de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en las instalaciones de la Plaza Núñez, contigua a la Casa de Nariño de Bogotá.

¿Por qué Petro estaría relacionando a Álvaro Leyva con Mario Díaz-Balart?

Y es que las hipótesis de Petro sobre el que se está fraguando un plan en su contra, promovido desde los Estados Unidos, podría estar relacionada con la visita que en enero de 2025 hizo el excanciller Leyva, cuando se creyó, de hecho, que sería haciendo ‘lobby’ en favor de Petro; cuando en realidad, a juzgar por lo que estaría expresando el primer mandatario, la presencia del veterano exfuncionario estaría relacionada con los encuentros que habría sostenido con políticos norteamericanos.

“Desde Miami le deseo feliz día de Reyes a todos mis compatriotas. Por acá tejiendo paz. Sigo para Washington. Allá se encuentra, en mucho, lo que vaya a suceder en Colombia y el mundo en 2025. Espero no ser ajeno a ello. Deseémonos suerte”, afirmó Leyva en ese entonces, en su perfil de X, con lo que trató de desvirtuar los señalamientos que empezaron a gestarse en su contra. Y justo cuando se supo que buscaría establecer contactos con congresistas republicanos y acercarse a la administración del electo presidente Donald Trump.

“Informo que como ciudadano libre, sin compromisos oficiales ni a nombre del presidente @petrogustavo, viajo y expreso mis pensamientos en el exterior. Así lo he hecho y lo seguiré haciendo. El presidente no requiere de terceros no oficiales para adelantar su política exterior", agregó en ese entonces el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue en su momento reemplazado por Luis Gilberto Murillo, en mayo de 2024, tras confirmarse su destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos.