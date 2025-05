Le robaron “lo del arriendo” cuando intentó devolver fajo de billetes que dejaron caer en centro comercial: bogotana advierte sobre nueva modalidad de robo

La joven trató de alcanzarlos, pero fue imposible - crédito @zai.aleja / TikTok

Actuar de buena fe habría metido en aprietos a la joven artista conocida en redes como Zaira Alejandra.

En medio del llanto, explicó en un video cómo dos personas se las ingeniaron para quedarse con su dinero, en un centro comercial de Bogotá.

“Voy a contar esto para que no les pase y porque no tengo cómo más desahogarme, me siento muy frustrada. Hoy iba a pagar el arriendo, pero la fila estaba muy larga, así que decidí adelantar otras vueltas en el centro comercial”.

Y continuó: “Iba subiendo las escaleras cuando a un señor se le cayó un fajo de billetes muy grande. Una señora lo recogió y me preguntó: ¿Qué hago? ¿se lo devuelvo o no se lo devuelvo? Le dije, de buena fe, que se lo devolviera, pero ella no quería. El caso es que la convencí y lo perseguimos hasta alcanzarlo”.

Aun trabajando en el mundo de la actuación, Zaira no llegó a sospechar que se tratara de un engaño y aceptó a acompañar a la mujer a devolver el dinero que, supuestamente, habían botado.

Al tratar de devolver el dinero "extraviado" se quedaron con el suyo - crédito @zai.aleja / TikTok

“La señora le entregó el fajo de billetes y él nos explicó que los guardaba de cierta manera para evitar que se perdiera”, pero, en vez de agradecer y seguir su camino, habría insinuado que le faltaba dinero, y ahí fue cuando Zaira le enseñó que llevaba lo del arriendo y nada más.

Zaira trató de explicarle que solo tenía el dinero que había destinado para pagar el arriendo, pero “de un momento a otro, la cogieron y salieron corriendo. Me fui detrás de ellos, pero qué los iba a alcanzar... perdí mi plata”.

En menos de 24 horas, su video-denuncia alcanzó las dos millones de visualizaciones y algunos de sus seguidores se conmovieron al punto en que ofrecieron ayudarla.

Sin embargo, la joven artista advirtió: “Yo soy actriz, me la paso en las tablas, pero debo decir que la actuación de estas personas es una cosa... no la había visto en ninguna parte. Hacían hasta diferentes acentos, qué actorazos”.

¿Qué localidades han sido las más afectadas por el hurto en lo que va del 2025?

Durante los dos primeros meses del 2025, Bogotá registró un total de 19.870 casos de hurtos a personas, según datos oficiales divulgados por el concejal Andrés Barrios. Este alarmante panorama de inseguridad se concentra principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Teusaquillo, que juntas acumulan el 31,4% de los incidentes reportados. Suba encabeza la lista con 2.195 casos, seguida por Engativá con 2.022 y Teusaquillo con 1.830.

De acuerdo con el análisis presentado por Barrios, los horarios nocturnos y de madrugada son los más peligrosos para los ciudadanos, concentrando un 30% de los hurtos. En la madrugada se registraron 5.276 casos, mientras que en la noche la cifra ascendió a 5.969 incidentes. En comparación, los hurtos durante la mañana y la tarde fueron ligeramente menores, con 4.303 y 4.322 casos, respectivamente. Estas cifras reflejan un patrón preocupante en la distribución temporal de los delitos.

Los horarios nocturnos y de madrugada representan el 30% de los hurtos, con 11.245 denuncias en Bogotá - crédito concejal Andrés Barrios

El concejal destacó que Suba es la localidad con mayor incidencia de hurtos, representando el 11% del total de casos en la ciudad. Ante semejante revelación, Barrios hizo un llamado a las autoridades para que replanteen las estrategias de seguridad en la zona y se garantice el derecho de los ciudadanos a vivir sin temor: “Hemos advertido al distrito sobre esta situación, pero, sobre todo, en la necesidad de que se actúe, se replanteen estrategias y se garantice el derecho a la seguridad de la gente”.

En cuanto al perfil de las víctimas, los hombres son los más afectados, con un total de 11.096 casos reportados, frente a 8.770 mujeres. Además, en cuatro incidentes no se especificó el género de las víctimas. Este dato subraya una tendencia que podría estar relacionada con factores como la exposición en horarios de riesgo o actividades específicas.

Suba, Engativá y Teusaquillo concentran el 31,4% de hurtos en Bogotá, según el concejal Andrés Barrios - crédito concejal Andrés Barrios

El informe también detalla los métodos empleados por los delincuentes durante los hurtos. En 13.126 casos, los agresores no utilizaron armas, mientras que en 3.491 incidentes se emplearon armas blancas, en 1.816 armas de fuego y en 272 armas contundentes. Además, se registraron 98 casos en los que se utilizó escopolamina para someter a las víctimas, una práctica que genera especial preocupación por los riesgos adicionales que implica para la salud y la seguridad de las personas afectadas.