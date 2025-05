Gustavo Petro reaccionó a la segunda carta del excanciller Álvaro Leyva: esto fue lo que dijo

El presidentesalió en defensa a la segunda carta del excanciller - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro aprovechó la reunión en la plaza de Armas, en la Casa de Nariño, para hacer referencia a la segunda carta del excanciller Álvaro Leyva.

En medio de su locución, el jefe de Estado respondió que estando en la lucha por la consulta popular, “ha venido un segundo ataque que debo explicar y hay que ponerle atención, porque va a fondo como una daga mortal, va a matar”.

Álvaro Leyva indicó en la carta que quería hablar con el Presidente: “No es un chisme por ahí, de un viejo loco que por rabia, porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo. Me la está cobrando a mí”.

El Presidente de la República continuo explicado: “pero no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Debe saberse porque, la culpa no la tiene el viejo.”, lanzando pulla al exfuncionario.

Gustavo Petro sobre nueva carta de Álvaro Leyva - crédito Presidencia

De esta manera, Gustavo Petro explicó que “lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot, es peligroso porque es un atentado a la democracia colombiana (…)“.

Fue así como el mandatario agregó en sus declaraciones que el complot no es nacional. “No es de colombianos, aunque haya colombianos. Por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia, a la democracia y a la libertad de los colombianos, no solo para defenderme yo, como persona".

“Las cosas que va, supuestamente denunciando, que cualquier periodista con dos dedos de frente debería ver, qué absurdo, cómo son pruebas, de qué. ¿Drogadicción? Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar. A veces, tengo hasta problemas con las mujeres por eso, en mi vida personal", indicó Petro en su locución.

Finalizando su locución, el presidente Petro indicó entre risas que Armando Benedetti lo chantajeaba "pero nunca he ido a una fiesta con él, nunca en mi vida. Voy a confesar la verdad. Les tengo miedo a las amigas que invita (risas). No me meto más en eso, pero soy prudente. Así se vuelven como verdades".

El Presidente lanzó fuertes palabras contra el excanciller - crédito Presidencia

Carta de Álvaro Leyva

En una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán solicitó al mandatario considerar su renuncia, argumentando que su permanencia en el cargo afecta la estabilidad institucional de Colombia.

Según el documento, fechado el 5 de mayo de 2025 en Bogotá, Leyva detalla una serie de episodios que, en su opinión, reflejan comportamientos erráticos y desapariciones públicas del presidente, lo que atribuye a una condición personal preocupante.

El excanciller inicia su misiva con la frase: “Señor Presidente, usted está enfermo”, y procede a enumerar incidentes específicos que, según él, evidencian un patrón de conductas alarmantes.

Entre los episodios destacados, Leyva menciona la desaparición de Petro durante una visita oficial a París, donde asegura que el mandatario estuvo ausente en momentos clave. Este hecho, según el excanciller, fue corroborado por múltiples testimonios y lo atribuye a una presunta adicción.

En una nueva carta, Álvaro Leyva cuestiona el estado de salud de Gustavo Petro y pide su renuncia - crédito Jesús Áviles/Infobae

Otro incidente señalado ocurrió en enero de 2023, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Leyva relata que Petro canceló inesperadamente su agenda, lo que obligó al entonces canciller a asumir su lugar en una reunión con el ex primer ministro británico Tony Blair.

Según el excanciller, los temas centrales de la reunión giraban en torno a las estrategias de administración pública y la democracia en tiempos de crisis. “Fui yo quien se sintió en crisis”, expresó Leyva en su carta.

En el mismo tono crítico, el excanciller recordó un episodio durante una visita de Estado a Chile, también en enero de 2023. Según su relato, Petro no asistió a un compromiso oficial en el Palacio de los Tribunales de Justicia, dejando a Leyva la tarea de representarlo sin previo aviso.

El excanciller afirmó que, tras una cena privada la noche anterior, el presidente dejó de ser localizable, lo que generó incomodidad en el contexto diplomático.

Otro momento que Leyva calificó como problemático tuvo lugar en junio de 2023, durante una visita a Alemania. Según el documento, Petro habría generado tensiones al realizar comentarios controvertidos sobre la caída del Muro de Berlín, lo que provocó una “histórica molestia” en el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Leyva asegura que tuvo que intervenir para calmar la situación, describiendo el incidente como una experiencia vergonzosa.

“Algo le está pasando a su Presidente”, le comentó un ministro alemán, según el excanciller. Leyva añadió que se vio en una posición difícil para manejar las consecuencias de las declaraciones de Petro.