Gustavo Petro niega caos de violencia en su administración y critica al ELN al priorizar el narcotráfico sobre la paz

Durante una intervención en el Consejo de Ministros celebrada el pasado 5 de mayo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó un análisis de las cifras de violencia en el país y negó que exista un auge caótico en este tema bajo su administración.

Su discurso llega en un momento tenso, marcado por el incremento de ataques contra la fuerza pública y la persistencia de conflictos con grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.

En su exposición, Petro afirmó que los niveles de homicidios del país siguen los mismos patrones de la administración anterior.

“No hemos aumentado de ese nivel la tasa de homicidios, no me gusta, pero hemos quedado en los niveles que dejó Duque. Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este Gobierno, eso es mentira política y mediática”, declaró Gustavo Petro en su transmisión del 5 de mayo del 2025.

Aunque destacó ciertos progresos, reconoció que aún no logra implementarse una reducción significativa de los homicidios.

El mandatario también subrayó el papel de Colombia en la superación de conflictos internos a lo largo de su historia reciente.

En este sentido, destacó avances en la reducción de la violencia, atribuyéndolo a la combinación de ofensivas militares y esfuerzos por promover el diálogo.

Señaló a Medellín como un modelo a seguir en la transformación de contextos violentos. “Medellín es un caso de estudio mundial para aplicar en contextos de violencia, porque es profundamente exitoso”, aseguró Petro durante su intervención.

El presidente, sin embargo, se dirigió también a los recientes ataques perpetrados por organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, responsables del llamado “plan pistola”, una serie de asesinatos selectivos que ha tenido como objetivo a policías, incluidos aquellos fuera de servicio.

Según Blu Radio, esta táctica ha dejado aproximadamente 35 agentes muertos y ha generado una alerta generalizada en varios departamentos del país.

Frente a estas cifras, la estrategia de seguridad del Gobierno ha recibido críticas, en paralelo al estancamiento de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Petro también expresó su descontento sobre las decisiones recientes del ELN, acusándolos de priorizar las actividades ilícitas sobre el objetivo por alcanzar la paz.

“El ELN, como todos sabemos, ha decidido la guerra y el ‘traqueteo’ (narcotráfico) y eso los consumirá. Triste manera de acabar un proyecto que habló de emancipación humana y que habló de revolución en Colombia. Es una historia triste, muy triste, ni siquiera las Farc cometió ese error”, afirmó el presidente en su discurso, citado por Blu Radio.

Además, el presidente criticó abiertamente lo que ha denominado como “censura” a sus comunicados de seguridad.

“Por decisiones de tipo judicial y administrativo ajenas a la Presidencia de la República, este tipo de intervenciones está bajo censura”, señaló al iniciar su alocución.

Petro ha insistido en que esta situación limita la capacidad del Gobierno para comunicar adecuadamente su perspectiva sobre los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Entre las declaraciones más contundentes del mandatario, destacó su denuncia sobre el impacto del narcotráfico en la perpetuación de la violencia interna.

Afirmó que el ELN ha caído en un error estratégico al adoptar prácticas relacionadas con el narcotráfico, como, según él, lo demuestran los ataques recientes contra campesinos, lo que, en su opinión, desvirtúa por completo los ideales originales del movimiento guerrillero.

Más de 30 miembros de la fuerza pública han sido asesinados desde mediados de abril, lo que refleja una intensificación de los conflictos, según los datos mencionados en su intervención, y que ha encendido las alarmas sobre la efectividad de las políticas en curso.