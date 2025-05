El sofá, los cojines y las plataformas: Norma Nivia reveló si en verdad Mateo Varela hacía cosas por ‘estar a su altura’

Norma Nivia aseguró no saber que Mateo pedía plataformas a producción hasta que lo escuchó de su propia familia - crédito Infobae Colombia

Tras la reciente salida de La casa de los famosos Colombia, la actriz Norma Nivia es el centro de atención por las declaraciones que ofreció sobre su paso por el reality, en especial sobre la relación sentimental que sostuvo con el también concursante Mateo Varela, conocido por los seguidores del programa como “Peluche”.

A pesar de haber quedado fuera del grupo de los diez finalistas, su participación en el programa dejó múltiples momentos comentados por la audiencia, entre ellos, los relacionados con la diferencia de estatura entre ambos, que generó múltiples interpretaciones dentro y fuera del programa.

Norma Nivia, que mide 1,84 metros, y Mateo Varela, con una estatura de 1,63 metros, protagonizaron una relación que se volvió foco de comentarios y opiniones entre los televidentes.

Las cámaras del canal 24/7 y los espacios de conversación dentro del programa dieron lugar a teorías sobre la comodidad de Mateo durante las galas y encuentros nocturnos, en especial cuando se le vio en repetidas ocasiones sentarse sobre un cojín en el sofá principal del programa. Esta acción, sumada a los comentarios sobre su interés por calzado con plataformas, alimentó la idea de que buscaba “estar a la altura” de Norma.

En una entrevista concedida a Infobae Colombia, Norma abordó de forma clara el tema y explicó el contexto detrás de esas imágenes que circularon ampliamente en redes sociales.

Según detalló, el cojín que utilizaba Mateo no tenía la función que muchos suponían: “Sí, el cojín es porque ese sofá tiene unos palos, tiene unas maderas atravesadas (...) Por eso el Flaco siempre queda con media espalda como al aire (...) donde se sienta Mateo hay otro palo, entonces el cojín (...) realmente la causa es el palo que hay ahí”.

Agregó también que los momentos en el sofá solían ser extensos y que podían llegar a durar hasta dos horas antes de salir al aire, lo que hacía necesario buscar maneras de estar más cómodos: “Nosotros a veces empezamos hasta que ustedes nos ven al aire sentados ahí. A veces duramos hasta dos horas sentados esperando. Es un momento bien cruel del día donde uno empieza a luchar con el sueño y todo”.

Por tanto, la presencia del cojín era una cuestión de practicidad, aunque reconoció que “sí da un poquito de altura, pues bueno, también eso está bien”.

La polémica de Peluche con sus zapatos con plataforma

Sobre el uso de plataformas, Nivia afirmó que el tema surgió como parte de una conversación entre ambos, en tono de broma, cuando ella mencionó que no tenía otro tipo de calzado que no fueran tacones altos.

“Yo todos los zapatos para las galas eran así como de 7 1/2, o sea, yo quedo como de 1,90 y pico con esos zapatos”, señaló.

En respuesta a su comentario, Mateo comenzó a considerar la posibilidad de usar plataformas, e incluso le pidió a compañeros como La Liendra que le prestaran zapatos con tacón: “Mateo empezó a pedirle prestados esos crocs y esos con los taconcitos y ahí fue que empezó el tema de que la plataforma”.

No obstante, la actriz confesó que no tenía conocimiento de que Mateo estuviera solicitando ese tipo de calzado directamente a la producción: “Yo la verdad no sabía que él estaba pidiendo plataformas a la cámara ni nada de eso hasta que la hermana no fue y le dijo que no necesitaba plataformas”.

“Después fue que él me dijo no, es que yo cada rato le digo a la Cámara y a mi equipo que me manden plataformas”, añadió.

Norma también aprovechó para relativizar la importancia de la diferencia de estatura, y mencionó que es común que muchas personas, incluidos actores, usen dispositivos de elevación interna en sus zapatos: “Muchos compañeros míos actores utilizan y hombres también en la vida utilizan una cosita que es un tacón interno (...) que da como unos cinco, seis centímetros. Bueno, la gente lo usa. Eso tampoco tiene nada de malo”.

Un episodio dentro del programa que contribuyó a normalizar esa diferencia entre ellos fue una dinámica que los obligó a estar 24 horas amarrados con un solo pantalón de jean, lo que derivó en una mayor cercanía física.

Según Norma, esa experiencia ayudó a eliminar cualquier tipo de inseguridad o prejuicio: “Ahí ya se nos quitó la bobada porque 24 horas uno ahí y yo todo el tiempo lo abrazaba a él por encima (...) Entonces ahí a los dos se nos quitó la bobada con lo de la altura”.