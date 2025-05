María Fernanda Cabal criticó a David Racero por su participación en el Festival Vallenato y el congresista respondió: “Me encanta bailar, ¿qué pecado hay en ello?”

David Racero no se quedó callado después de las críticas de la senadora María Fernanda Cabal - crédito John Paz/Colprensa y Colprensa

Varios miembros del Pacto Histórico aprovecharon el fin de semana para asistir al Festival Vallenato en Valledupar, una de las celebraciones culturales más importantes del país. Entre los asistentes estuvieron los congresistas Agmeth Escaf y David Racero, así como la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien fue vista interpretando canciones a orillas del río Guatapurí, en medio del ambiente festivo marcado por el sonido de los acordeones, las cajas y las guacharacas.

La participación de estas personalidades políticas no pasó desapercibida, en particular, para integrantes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal hizo una publicación en su cuenta de X arremetiendo en contra de David Racero y el resto de los políticos que asistieron al evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A través de una publicación en sus redes sociales, la congresista del Centro Democrático reprochó que, mientras el país atraviesa dificultades en salud, educación y seguridad, figuras del oficialismo asistieran a celebraciones en Valledupar.

“Petristas en fiesta mientras el país se cae a pedazos. Aquí mientras David Racero y Cielo Rusinque bailan y celebran los colombianos no tienen salud, se quedaron sin presupuesto para educación y están matando a nuestros soldados y policías. ¡Dizque defensores de derechos humanos!”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas a las figuras políticas del oficialismo que estaban en el Festival Vallenato - crédito @MariaFdaCabal

Frente a lo dicho por Cabal, el representante Racero no se quedó callado y le contestó por medio de la misma red social. “Me encanta bailar, ¿qué pecado hay en ello?”, dijo.

El representante a la Cámara David Racero no se quedó callado y respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal por su participación en el Festival Vallenato. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Racero defendió su gusto por el folclor y cuestionó los señalamientos en su contra, mencionando además su vínculo personal y familiar con la región del Cesar.

“¿Qué más quieres saber de mí, @MariaFdaCabal? Sí, me encanta el vallenato, es el folclor de mi tierra, es la identidad de mis padres, de mi familia y la banda sonora de mi vida. No me escondo al bailar, y mucho menos en el valle, que es mi tierra, porque la vergüenza tiene que estar del lado de quienes van al Cesar a hacer acuerdos con paramilitares. ¿No te parece?”, dijo.

David Racero se enfadó por el mensaje de María Fernanda Cabal criticándolo - crédito @DavidRacero

Y a lo anterior agregó: “Me encanta bailar. ¿Qué pecado hay en ello? Bailo vallenato, me gozo mucho la salsa choke, tomé clases de tango, y en general bailo lo que me pongan”.

En su respuesta también aclaró que no consume drogas “por gusto y por convicción personal y política”. Además, mencionó su afición por el deporte, en especial el fútbol y el boxeo, y comentó que también juega al ajedrez, aunque prefiere las disciplinas de contacto.

En su mensaje continuó contándole a Cabal sobre él y dijo “me encanta leer, admiro con fuerza a García Márquez, el costeño ese que mandaste al infierno cuando murió, y a quien a propósito también le encantaba el vallenato y su festival, al que iba a disfrutar incluso en los años más oscuros del país. Es por su ejemplo y el de otros muchos cultores vallenatos, que creo precisamente que la violencia no puede quitarnos la ilusión y la cultura, y mucho menos las tradiciones y el compartir con la familia".

Cielo Rusinque, David Racero, Agmeth Escaf y Daniel Rojas protagonizan imágenes festivas que contrastan con los informes de ataques a policías y soldados - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Racero continuó su mensaje defendiendo la importancia del descanso y respondió a los señalamientos con una alusión bíblica. Señaló que “descansar un día de 7 no le hace daño a nadie” y afirmó que ya está de vuelta en sus labores, con energía renovada y dispuesto a seguir trabajando “pese a opositores como tú que destilan odio y solo buscan destruir el buen nombre de nosotros”.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico concluyó su publicación diciendo: “Pero siempre recuerda lo que decía aquella mujer de la que siempre olvido el nombre: una revolución que no sea para bailar no vale pena!!!“.