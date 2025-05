B King le habría respondido a Marcela Reyes las acusaciones de infidelidad con Karina García: “La maldad y su circo”

B King le respondió a Marcela Reyes las acusaciones de infidelidad de las que lo acusa con Karina García - crédito @bkingoficial @marcelareyes/IG

Marcela Reyes y Karina García son grandes amigas o lo eran, al parecer, pues recientemente la DJ de guaracha realizó una serie de confesiones que dejaron fríos a más de uno de sus seguidores.

La también creadora estuvo como invitada en una de las fiestas de La casa de los famosos Colombia, lo que generó todo tipo de especulaciones. La razón de los comentarios en redes sociales fue el comportamiento de Reyes al reencontrarse con Karina García, pues aunque eran muy cercanas, el distanciamiento fue evidente.

Una entrevista difundida en Buen Día Colombia, en la que habló de una situación que involucra a la modelo paisa con B King, expareja de Marcela, volvió a poner en el ojo del huracán a la participante del reality del Canal RCN.

De acuerdo con la quindiana, B King le fue infiel con Karina García y se enteró gracias a que muchas personas le contaron sobre la relación a escondidas que tenían su exesposo y su amiga.

“Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas … Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedoras … Me dio muy duro, pero me llegan más y más personas, mensajes”, por lo que decidió confrontar la situación.

La respuesta de B King a Marcela Reyes

Horas después de que se conociera la noticia y se viralizara la entrevista de Marcela Reyes en diferentes portales como redes sociales, el también cantante compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. De acuerdo con B King, no se puede manchar de esa manera la vida de una persona y señaló a Reyes de tener armado un circo de maldad.

“La vida de una persona no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad … La maldad y su circo”, acompañado de varios emojis de payasos, lo que muchos de los seguidores del joven cantante interpretaron como una respuesta a la DJ y que no todo lo que está diciendo es cierto.

Las reacciones de los internautas tienen opiniones divididas, pues algunos afirman que se trataría de una estrategia para promover a la modelo paisa en el reality, mientras que otros creen la versión entregada por Marcela Reyes.

Algunos de los mensajes que más llaman la atención en redes sociales, son: “No es el marido mío, entonces no tiene por qué importarme, sigo siendo team Karina”; “pasado es pasado, entonces no me harán odiarte”; “que le lleven un congelado a Karina García, Jefe que estamos esperando”; “yo creo que es una estrategia de Marcela para ayudar a la amiga”; “le creo a Marcela, se la hicieron una vez, dos veces no capan al toro y la boleteó”, entre otros.

Qué más dijo Marcela Reyes en su entrevista

Aunque la revelación se produce días después de que la DJ estuvo como invitada en el programa para animar a los participantes, Marcela Reyes aseguró que se sintió muy triste y confundida por la situación que estaba enfrentando “traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa, tenía muchas restricciones, por eso fue que no me pude comunicar muy bien”. Concluyó que antes de entrar a escena, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero “después de entrar respiré y quise soltar el tema”.

Así las cosas, los seguidores de Karina tendrán que esperar que la paisa salga de la casa estudio y se entere de esta noticia para conocer su reacción y la respuesta que tendrá para su amiga.