Andrés Parra llamó “vieja” a Amparo Grisales en entrevista y desató debate: “La sabiduría me excita más”

En tono irónico y entre risas, Andrés Parra dejó clara su preferencia por Amparo Grisales - crédito @desnudateconeva/TikTok

Durante una entrevista en el programa digital Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey, el actor colombiano Andrés Parra ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas y es que en medio de una conversación marcada por el tono casual y la dinámica lúdica del formato, el intérprete conocido por su papel en Pablo Escobar: El patrón del mal se refirió a la actriz Amparo Grisales con comentarios que, aunque hechos entre risas, causaron revuelo en el ámbito del entretenimiento colombiano.

En una de las secciones características del programa, donde la periodista somete a sus invitados a elegir entre dos figuras reconocidas de la farándula o la política, Eva Rey propuso a Parra un dilema particular: elegir entre Amparo Grisales, actriz y jurado del programa Yo me llamo, y Esperanza Gómez, reconocida actriz de contenido para adultos.

La respuesta de Parra fue inmediata y provocadora: “Uy, la sabiduría de Amparo me excita más. Me parece tiene que ser muy sabia esa señora, ¿no?”, dijo, dejando entrever una admiración específica por las cualidades intelectuales y la experiencia de la actriz.

Durante su paso por 'Desnúdate con Eva', Andrés Parra eligió entre Amparo Grisales y Esperanza Gómez y su respuesta causó revuelo - crédito @agrisales333 - @soyandresparra/Instagram

La presentadora reaccionó con tono cómplice: “Perdóname, es una crack. Claro que no sé, pero Esperanza Gómez también es muy sabia en sus temas”. Sin embargo, Parra insistió en el factor temporal como elemento decisivo en su elección: “Pero yo hablo de tiempo en la tierra”, afirmó, aludiendo directamente a la edad como indicador de sabiduría acumulada, teniendo en cuenta que ella tiene 68 años, aunque ninguno de los dos lo sabía.

Ante esta afirmación, Rey lo interpeló: “O sea, la estás llamando vieja”, a lo que el actor respondió sin rodeos: “Sí, pues ¿Amparo Grisales no es vieja?”. En ese momento, la periodista intentó suavizar la expresión, negando la afirmación, pero Parra insistió en su razonamiento.

“¿Es una persona adulta? ¿Es más grande que Esperanza o no?”, preguntó. Al recibir una respuesta afirmativa, el actor profundizó su lógica: “¿Tiene más experiencia?”, a lo que Rey asintió, aunque aclaró después: “Bueno, no, pero la edad no tiene nada que ver con la experiencia. Hay gente que ha venido aquí y no ha vivido nada y hay gente que es más joven y ha vivido más cosas”.

El actor se tomó con humor la situación, pero sus palabras siguen generando análisis y comentarios divididos - crédito Proactiv Entertainment/Alegríacorp

Este intercambio derivó en un momento de humor e incomodidad, donde Parra ironizó sobre el rumbo de la conversación: “Pero ¿por qué volvió mierda la pregunta?”, exclamó entre risas, y añadió: “Bueno, yo simplemente estaba diciendo que la sabiduría de Amparo me parece más atractiva”.

El diálogo culminó con una advertencia por parte de Eva Rey: “Sí, pero la acabas de llamar vieja y ella se va a enfadar. Y cuando se enfada te bloquea, a mí me ha bloqueado”.

A lo que Parra respondió: “Yo creo que yo ya estoy bloqueado (...) Pues yo creo que sí. Algo habré dicho que no le gustó (...), entonces no es vieja. Es joven. Que yo diga que yo no soy calvo”.

Amparo Grisales es una de las actrices más queridas por los colombianos, hasta fue objeto de debate por Andrés Parra - crédito @agrisales333/Instagram

El tono de la entrevista, desenfadado y propicio para declaraciones espontáneas, es característico del estilo de Eva Rey, que logró llevar a sus invitados a revelar aspectos personales poco conocidos o emitir opiniones fuera del libreto convencional. En este caso, sin embargo, la afirmación de Parra despertó reacciones en redes sociales, en las que el público debatió no solo sobre el término “vieja” aplicado a Amparo Grisales, sino sobre la relación entre edad, experiencia y atractivo.

Muchos de los comentarios en la red social TikTok, donde se subió el mencionado fragmento señalan: “Toda la vida Amparo Grisales”; “Amparo Grisales no es vieja es sabia 🤣“; ”Esa respuesta de Andrés estuvo muy crack"; “comprar Amparo con Esperanza es una ofensa .!!!”.