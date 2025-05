Margarita Rosa de Francisco lanzó dura crítica a la derecha y hasta al centro político: “Discurso analfabeta, anticuado y lleno de lugares comunes”

Margarita Rosa de Francisco lanzó crítica a derechistas colombianos - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La actriz, presentadora y recientemente graduada de filósofa Margarita Rosa de Francisco salió, como ya lo ha hecho en tantas otras ocasiones, en defensa del petrismo, yéndose contra lo que ella reconoce como derecha y centro, corrientes ideológicas a las que tildó de pobres intelectualmente.

Se refirió a las marchas como mecanismo de la sociedad para reclamar la aplicación de sus derechos y de expresar sus inconformidades con gobierno que consideran no populares.

“El discurso de la derecha y del centro, analfabeta, anticuado y lleno de lugares comunes, es un insulto a la inteligencia de los votantes. Ambos defienden un anti-petrismo recalcitrante; insisten en que el único problema de nuestro país es “Petro”. Es un discurso que desconoce la historia oligarca de nuestro país y que no explora el significado de las marchas de millones de personas que han salido pacíficamente a las calles a respaldar las reformas", señaló.

A renglón seguido subió un poco más el tono y tildó de “idiotas” a quienes gritan “fuera, Petro”, lo que se vio en algunos partidos de la Selección Colombia y del fútbol colombiano de primera división.

“Identifiquen el problema, señoras y señores que quieren ser presidentes. Si no salen del “fuerapetro”, los idiotas seguirán siendo ustedes y no el pueblo, el que han tomado por idiota histórico. El problema de ustedes es que el pueblo ya no es idiota", concluyó.

Y es que de Francisco no sólo ha manifestado abiertamente su simpatía por el Gobierno Petro, sino por Carolina Corcho, exministra de Salud, a quien ve como “presidenciable” y cuya labor política ha resaltado en varias oportunidades. “Firme con esta mujer maravillosa”, escribió en uno de sus trinos más recientes.

“Carlos Sarmiento debe devolver los 2 billones del pueblo”: Margarita Rosa de Francisco

Durante la firma del contrato de concesión de la Asociación Público-Privada (APP) para el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro anunció que su administración dejará financiadas las principales troncales férreas del país.

Este proyecto busca conectar el centro de Colombia con la costa Caribe, lo que marcó un cambio en la política de transporte nacional hacia un modelo que priorice el uso del tren para carga y pasajeros.

Este anuncio se enmarca en el plan del Gobierno del Cambio de redirigir recursos destinados a las autopistas 4G y 5G hacia el desarrollo ferroviario.

De acuerdo con el mandatario, el esquema de vigencias futuras, que actualmente contempla más de 100 billones de pesos para proyectos viales, será modificado para dar prioridad al transporte férreo. Este cambio, según explicó, responde a la necesidad de transformar la movilidad nacional y reducir la dependencia de las carreteras, promoviendo alternativas más sostenibles y eficientes.

En el mismo evento, Petro dirigió críticas al sector financiero, específicamente al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y a Bancolombia. El presidente exigió la devolución de 2 billones de pesos que, según él, pertenecen al pueblo colombiano. Estas declaraciones están relacionadas con el proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, cuya construcción no ha avanzado, mientras que los recursos destinados a la obra permanecen en una fiducia generando rendimientos financieros. “Carlos Sarmiento Angulo debe devolvernos los 2 billones que le pertenecen al pueblo colombiano. Y los demás también. Y cuando se cumpla la obra, giramos. No tenemos ningún problema en hacerlo”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones han generado eco en diversos sectores, incluyendo figuras públicas como la exactriz y filósofa Margarita Rosa de Francisco, que expresó su apoyo al reclamo del presidente a través de sus redes sociales. “¿Por qué el Grupo Aval y Bancolombia no devuelven la plata (nuestra) que está en sus bancos, ganando intereses, y que estaba destinada a la construcción de carreteras que nunca se hicieron?”, escribió la también escritora.