Armando Benedetti respondió a dura carta del presidente del Senado en la que dice que el Gobierno está intimidando a los congresistas: “Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la carta enviada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dirigida a los congresistas colombianos, en la que denunció presiones del Ejecutivo para votar la consulta popular, radicada por el presidente Gustavo Petro el jueves 1 de mayo de 2025.

En una rueda de prensa, el jefe de cartera negó que desde la Casa de Nariño se esté ejerciendo presiones al legislativo para votar la propuesta que fue presentada, en respuesta al archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado en marzo de 2025.

“Lo que me preocupa de esa carta es que el presidente (Efraín) Cepeda dice que se está amedrentando al Congreso de la República. Hay que rechazar de forma tajante. No se ha amedrentado ni se ha amenazado al Congreso”, expresó Benedetti a los medios de comunicación.

Igualmente, el ministro recordó que las expresiones usadas por el presidente Petro en las manifestaciones realizadas en el Día del Trabajador (1 de mayo de 2025) no se pueden catalogar como una amenaza directa a la labor de los congresistas para el trámite de las propuestas del Gobierno nacional.

“Lo único que se dijo es: si no votan los derechos de los trabajadores, que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos. Ahora, que se haga con pasión por las reformas y los derechos de la clase obrera es otra cosa completamente diferente, pero no hay amenazas”, afirmó.

Así mismo, Armando Benedetti resaltó que las amenazas contra el Congreso serían como “cuando usted saca al Ejército a la calle, cuando se apresa sin órdenes judiciales, cuando hay atentados contra ellos”, por lo que desestimó la alerta del senador conservador a las declaraciones del mandatario nacional.

“Nadie puede decir eso, nadie se puede asustar por la espada de Bolívar”, comentó.

Frente a la posibilidad de que el presidente del Senado acuda a instancias internacionales para denunciar dichos comportamientos y declaraciones del mandatario colombiano, el ministro indicó: “Él está en derecho de hacerlo y ojalá lo haga para esclarecer que no hay ninguna amenaza”.

En cuanto al respaldo de la consulta popular en el Senado, Benedetti confía en que la propuesta pueda salir adelante, pero no tiene claro qué colectividades han manifestado su apoyo o rechazo a la iniciativa gubernamental.

“Yo no puedo decir que tengo la mayoría, pero soy bastante optimista. Es muy difícil que alguien que es elegido por el pueblo salga a decir que el pueblo no se pueda pronunciar sobre los derechos laborales que no existen hoy ni le paguen el sueldo decentemente como a la gente hay que pagarle (...) Si (Antonio) Sanguino (ministro del Trabajo) dice que tenemos 60 votos, ojalá y que sea verdad”, puntualizó.

Esto decía la carta de Efraín Cepeda a los congresistas

En el documento, conocido el lunes 5 de mayo de 2025, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, denunció que el Congreso está sufriendo una “embestida sin precedentes” por parte del presidente Gustavo Petro frente al trámite de la consulta popular, donde el jefe de Estado colombiano instó al pueblo colombiano para cuestionar la actuación del legislativo, en caso de que se niegue la propuesta.

“Como Presidente del Congreso los invito a resistir con plena conciencia de nuestro deber. Somos la voz de un pueblo que no se rinde y no permitiremos que esa voz sea silenciada”, expresó Cepeda en la misiva.

A su vez, el senador del Partido Conservador recalcó que no es la primera vez que el Congreso colombiano se ve en una situación similar, pero aseguró que “nunca un Gobierno había presionado al poder legislativo con tal intensidad, reemplazando el diálogo por confrontación (...) Les pido que no se dejen amedrentar. Voten según su conciencia, guiados por los ideales que los trajeron aquí”.

Del mismo modo, el presidente del Senado reafirmó la importancia del equilibrio entre los poderes del Estado como base de la democracia.

“Ya hemos tenido embates en el Congreso, en el pasado de mafias de narcotráfico. Hemos tenido embates de paramilitarismo y el Congreso siempre se ha sobrepuesto. Defendamos la democracia y una vez más expresamos que el Congreso de la República, este poder legislativo, no es un apéndice de ningún otro poder y por ello exigimos el respeto debido”, indicó Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.

Se espera que la consulta popular sea anunciada en la plenaria del Senado del martes 6 de mayo de 2025, y posterior a ello, los congresistas se reunirán en bancadas para determinar su respaldo u oposición a la iniciativa, en la que deberán definir hasta el 26 de mayo, fecha límite establecida para la respuesta del legislativo.