Volvieron a pelear Sandra Ramírez y Vicky Dávila en redes sociales: “Su único mérito es haber pertenecido a un grupo terrorista”

Desde que anunció su intención de participar como candidata en las elecciones presidenciales de 2026, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos​ conocida como Vicky Dávila ha estado en el centro de la controversia. Su paso de los medios de comunicación a la arena política ha sido objeto de múltiples reacciones. Recientemente, publicó un video en sus redes sociales que documenta una discusión ocurrida durante una visita al mercado de El Restrepo, en el sur de Bogotá.

En la grabación, Dávila aparece enfrentando a un ciudadano con el que tuvo un intercambio verbal. Según el mensaje que acompañó su publicación, la periodista responsabilizó al presidente Gustavo Petro de enviar personas a sabotear sus actividades.

En ese sentido, la senadora Sandra Ramírez del partido Comunes hizo una publicación en su cuenta de X en la que lanzó una fuerte crítica en contra de Dávila debido a dicho video. Las palabras de la congresista afín con el Gobierno de Gustavo Petro no pasaron desapercibidas para la periodista y le contestó de regreso.

“Estuve en el mercado de El Restrepo en Bogotá. Conversé con muchos comerciantes agobiados por la mala situación económica, la inseguridad y los altos arriendos. Petro volvió a mandarme un saboteador. Petro deje de mandarme mensajeros, venga usted. No manipule a los ciudadanos, ni les mienta más. ¿Por qué Petro me manda a sus mensajeros saboteadores? “, comentó la periodista y precandidata presidencial sobre la situación antes comentada por medio de su cuenta en la red social X.

La senadora Sandra Ramírez respondió al video publicado por Vicky Dávila con un mensaje en el que criticó duramente su actitud frente a los ciudadanos que la confrontan en espacios públicos. Ramírez cuestionó que la periodista relacione cualquier desacuerdo con supuestos intentos de sabotaje por parte del Gobierno y la acusó de estigmatizar a quienes piensan diferente.

“Vicky Dávila es atrevida, irrespetuosa y muy cara dura. Cuando la gente en la calle le dice la verdad, lo primero que hace es graduar de ‘petrista’ a las personas, dice que @petrogustavo los manda a sabotear su campaña politiquera, insulta a la gente y hasta los pone en peligro solo porque no quiere escuchar al que piensa diferente. ¡Ponzoñosa!”, escribió en su publicación de X la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

La respuesta de Vicky Dávila no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, la precandidata presidencial atacó directamente a la senadora Sandra Ramírez por su pasado en las extintas Farc, cuestionando su legitimidad como figura política y los compromisos del antiguo grupo armado con las víctimas del conflicto.

“Recójase, eso es lo que deben hacer quienes pertenecieron al grupo terrorista y narcotraficante de las Farc. No han dicho la verdad. No han reparado a las víctimas. No han pagado un solo día de cárcel por sus delitos”, respondió.

En su mensaje, Dávila también criticó el papel que, según ella, desempeñan figuras políticas como Ramírez. La periodista cuestionó que exintegrantes de las Farc ocupen cargos públicos sin haber cumplido, a su juicio, con los compromisos asumidos tras el acuerdo de paz, y reprochó lo que calificó como una cercanía política con el presidente Gustavo Petro.

“Aquí los únicos atrevidos, irrespetuosos y cara dura son uds… sigan viviendo sabroso de la plata de los que trabajan… su único mérito es haber pertenecido a un grupo terrorista y narco, valiente mérito!!! Y ahora se la pasa lamboneándole a Petro…”, aseveró la candidata presidencial en su respuesta a la senadora Sandra Ramírez.

Y es que, en su visita al al mercado de El Restrepo, en el sur de Bogotá, Vicky Dávila subió varios videos y mensajes. En uno de estos comentó lo siguiente: “Ella también votó por Petro. “Habla una cosa y hace otra”. Hoy no está dispuesta a votar por el o la heredera de este Gobierno, “porque pone el país más pobre de lo que está”, me dijo firme. Además, está decepcionada porque Petro le dañó la atención que tenía en el sistema de salud y no solo no ha luchado contra la corrupción, sino, que “hay más corrupción”. Juntos vamos a cambiar el rumbo de Colombia. Juntos somos millones, somos mayoría”.