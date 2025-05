Marcela Reyes, pasada de tragos, se refirió a su relación con DJ Exotic: “El amor se transforma”

Así lo dejó ver a través de una transmisión en vivo - crédito @elescandalotv/IG

En noviembre de 2024 se conoció la noticia de que DJ Exotic, expareja en ese momento de Marcela Reyes, había sido víctima de un atentado mientras realizaba una fiesta al interior de un motel en Cali. Al conocerse la información, la quindiana confirmó que se daría una nueva oportunidad con el padre de su hijo Valentino.

A través de sus redes sociales, el DJ aseguró que el amor que sentía por Reyes era “para toda la vida”, pues le había “demostrado finura” con todo lo que vivió en la clínica, acompañándolo en su proceso de recuperación.

“Esta mujer me ha probado finura toda mi vida, te pedí y te vuelvo y te pido (perdón) nuevamente en público, me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida”, escribió el artista, acompañando su mensaje con la canción Me elevas, una de sus colaboraciones musicales con la cantante Valka.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

DJ Exotic declaró su amor a Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/Instagram

Recientemente, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que la DJ aparece pasada de copas y hablando sobre la relación que tenía con el padre de su hijo, teniendo en cuenta que había pasado largo tiempo sin volver a hacer publicación alguna sobre su nuevo romance con Exotic.

“Exotic y estoy borracha, los niños y los borrachos dicen la verdad. Ustedes han confundido muchas cosas durante muchos años. Decían ‘ella no lo supera, ella no sé qué’. Yo lo superé hace rato, muchos años, voy a llorar, luego me enamoré de nuevo, me casé porque me enamoré, pero el amor se transforma", contó Marcela Reyes, mientras desarrollaba un festival de música con amigos por su cumpleaños 35.

DJ Exotic fue víctima tiroteo en Cali - crédito exoticdj/Instagram

Finalmente, aseguró que fue tal la transformación que vivió la relación con el paisa agregando que se había convertido en la familia que eligió para toda la vida, mientras intentaba contener las lágrimas por la emoción.

“Ahora lo amo con todo mi corazón, es mi familia para toda la vida, voy a estar para él siempre. Siempre se lo digo ‘te amo negro porque me diste lo más lindo de mi vida’”, lo que sus seguidores interpretaron como un mensaje por su hijo Valentino.

Marcela Reyes dijo sentirse muy enamorada de DJ Exotic - crédito @marcelareyes/Instagram

Rápidamente, las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas dejaron las opiniones sobre las declaraciones de Marcela Reyes sobre el amor que siente por Exotic, con mensajes como: “Si es lo que siente, gracias a Dios la vida le dio la oportunidad de volverse a juntar con el gran amor de su vida”; “Marce tú no tienes necesidad de muchas cosas tú eres una mujer que brillas eres infinitamente feliz y vas a seguir siendo feliz estés con quien estés”; “si ya lo superó por qué llora, si está con él todavía por qué llora”, entre otros.

Qué otros mensajes compartió Marcela Reyes

La influenciadora compartió en sus redes sociales mensajes emotivos dirigidos a Salinas, en los que expresó su apoyo incondicional y su deseo de mantener una relación sana como padres.

Ambos artistas compartieron mensajes públicos de perdón - crédito @marcelareyes/Instagram

“Te perdono y me perdono, porque somos padres y familia para siempre. Mi esencia es estar siempre para las personas que forman parte de mi vida. Dios repara todo, y te dio la oportunidad de aprender y crecer como persona. Estamos felices de verte nacer de nuevo, negrito”, escribió la DJ en una de sus publicaciones. También destacó que la experiencia les ha permitido aprender y crecer como personas.

Por ahora, DJ Exotic continúa con sus terapias de rehabilitación, trabajando para recuperar la movilidad y superar las secuelas del ataque y ha mostrado los avances del proceso con diferentes publicaciones.