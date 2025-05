Petro afirmó que sería una “desgracia” volver a un gobierno como el de Duque, convocó a nuevas marchas y arremetió contra Juan Manuel Santos

Gustavo Petro acusó a su antecesor, Iván Duque de perjudicar al país- crédito Presidencia - @ivanduquemarquez/Instagram

El 2 de mayo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo presente en el municipio La Gloria, al sur del departamento del Cesar, en el que lideró la entrega de 1.919 hectáreas de tierra para los campesinos de la región.

A su vez, destacó los avances de su gobierno, que calificó como un hito en la restitución de tierras y en la dignificación de quienes fueron despojados por el conflicto armado.

En medio de su discurso, el jefe de Estado aprovechó para lanzar duras críticas a su antecesor, el expresidente Iván Duque.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Petro le cantó la tabla al expresidente Iván Duque - crédito Presidencia de la República

En su opinión, para las elecciones presidenciales de 2026 no puede llegar al poder una administración similar a la de Duque, en la que, según él, hubo varios retrasos y disputas para no cumplir con el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc.

“Porque son 3 millones de hectáreas. Necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz con las Farc. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno como Duque. 13.000 hectáreas. Sería una desgracia para Colombia”, aseguró.

A la par, el presidente Petro mencionó que la gestión del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, amigo de Duque, fue desastrosa, porque fue negligente al judicializar a los culpables del robo de tierras en varias zonas del país.

“Volver a un gobierno en donde nos imponen un fiscal que ve la sangre verdugo en la noche de los inocentes y, en cambio, no es capaz de encontrar los culpables del crimen en Colombia. Atrás, no podemos volver”, advirtió.

Y agregó: “Tenemos que dar pasos adelante y la única manera de ir adelante es que las mayorías pobres, vulnerables, débiles económicamente del pueblo de Colombia, se unan en una decisión política inquebrantable. No retrocedemos, vamos hacia adelante”.

Petro respondió a las críticas de Juan Manuel Santos a la Paz Total

Petro envió duro mensaje al expresidente Juan Manuel Santos por culparlo de la crisis de seguridad del país - crédito Presidencia de la República

El gobernante de los colombianos aprovechó para contestar al expresidente Juan Manuel Santos que, en días recientes, cuestionó la política de Paz Total del Gobierno nacional por falta de resultados. Para Santos, la actual administración es la responsable de fortalecer las disidencias de las Farc, entre otros grupos amados al margen de la ley.

“Decía el expresidente Santos, no hace mucho, el que firmó el Tratado de paz con las Farc en el año 2016, decía que éramos nosotros los que nos habíamos equivocado porque habíamos organizado a las disidencias. Yo tengo que decirle a Santos que se equivoca. No voy a decir más, sino que lo que ha dicho es falso porque no reconoce su propio error”.

Incluso, afirmó que omitió el manejo que le dio Duque al proceso de paz, porque está trabajando en una alianza con él para los próximos comicios presidenciales.

“Se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él y nos echa la culpa a nosotros, que venimos años después del fracaso de una parte del proceso de paz. Fundamental porque en las regiones que fueron de las Farc hoy hay violencia de nuevo. ¿Por qué? La razón del porqué el primer acto de traición al proceso de paz con las Farc, hecho desde el Estado, está aquí cerca”, aseveró.

Petro volvió a convocar marchas para apoyar la reforma agraria y la consulta popular

Petro volvió a convocar marchas - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro dijo que para encarrilar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 2016 y trabajar por el desarrollo del país, convocará más marchas hasta que los sectores del país entiendan la importancia de llegar a un acuerdo nacional.

“Después de esa marcha y toca organizar otra marcha aún más poderosa, esta vez en el campo y la ciudad. Lo que se impone es un acuerdo nacional. Yo lo recibo no arrodillado para ver cómo podemos poner el país en los rieles, ya no de una extracción de rentas, llámese cocaína, llámese petróleo o carbón, sino en las riendas de la producción y la producción. Se llama agricultura e industria”.