Periodista denunció acoso sexual del director de la emisora de radio donde trabajaba: “Hay testigos de cuando me tocaba, pero la empresa lo apoyó”

Una vez más aparecen casos de acoso laboral y sexual en los ambientes laborales en Colombia, donde las principales víctimas son las mujeres, algunas de ellas incluso arriesgando su vida e incluso que no vuelvan a ser contratadas en otras empresas, sean privadas o públicas.

Ese fue el caso de una periodista en Caquetá que denunció al director de una emisora radial, acusándolo de realizar tocamientos indebidos, acoso constante y actos humillantes que, incluso, se habrían dado durante programas en vivo, así como fuera de los micrófonos.

Por otro lado, el implicado en el caso se pronunció sobre las acusaciones en su contra, las cuales quedaron en manos de las autoridades locales para la validación de las pruebas correspondientes. Sin embargo, el caso ya ha generado indignación en varios usuarios en redes sociales, la mayoría de ellos expresando su apoyo a la comunicadora.

“Hay testigos de cuando me tocaba”

Según datos del Observatorio Nacional de Salud (ONS), “se han registrado 3.956 casos de acoso sexual, 9.798 de actos sexuales abusivos, 10.089 de acceso carnal y 4.909 de otras formas de violencia sexual”, cifras alarmantes que siguen en aumento, pese a que muchos de sus procesos están en manos de la justicia.

Ese fue el caso de Leidy Rojas, periodista que trabajó hasta abril en la emisora Cristalina, en donde denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del director Henry Cabrera Marín, al que señaló por distintos actos desde hace mucho tiempo y que fue obligada a renunciar.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, la locutora dio a conocer todos los detalles sobre lo que vivió por los actos del comunicador: “Hay testigos de cuando me menospreciaba, me tocaba, pero lastimosamente la empresa toma la decisión de apoyarlo. Tengo la evidencia de que lo hablé, lo expuse, lo demostré con pruebas con un chat, una foto, audios”.

“La primera vez que comenté lo que estaba sucediendo, me llamaron a la oficina y me dijeron que no debía malinterpretar las cosas. Las personas que escucharon los programas en la temporada decembrina, cuando dijo que ‘Leidy con su novio miró a un uniformado’, saben que nunca respetó a la mujer que soy desde el inicio de mi llegada a la empresa”, denunció la comunicadora.

“Estando en la empresa, se bajó los pantalones”

Continuando con su denuncia, Leidy Rojas afirmó que no es la única persona que habría sido víctima de acoso sexual por parte del director de Cristalina. “Lo que pasó conmigo es que fui más atrevida y me arriesgué, me lancé a las redes sociales para ser criticada. Algunos dijeron que era la amante, me terminó y me indigné”, aseguró.

La periodista también relató algunos de los episodios que, según ella, evidencian lo ocurrido: “¿Se acuerda qué quiso hacer cuando me llevó a las ferias, cuando me llevó detrás del Sena, qué hizo días antes de la posesión del Gobernador? Yo sí, y lo tengo en chat, en audio. ¿Se acuerda de lo último que hizo cuando ingresé a su oficina?”.

“No lo denuncié en el momento en que debía porque, estando dentro de la empresa, sentía miedo. Llegué a llorar en esa cabina y, estando en la empresa, se bajó los pantalones. Hay muchas periodistas de nivel nacional a las cuales usted acusó de mentirosas, diciendo que malinterpretaban, cuando en realidad también las acosó”, añadió Rojas.

Asimismo, recordó un episodio ocurrido durante algunos programas en vivo con invitados, en los que se emitieron comentarios como: “Leidy trajo el short sordomudo”, “la silla está igual que la muchacha: caliente”, además de las ocasiones en las que, según relata, le pidió “ir a un motel”.

“Tengo miedo de mi integridad”

Otro punto delicado durante la transmisión en Facebook de la periodista en Caquetá fue mencionar el temor por lo que pueda pasar tras hacer pública su denuncia, dado que el director de la emisora ya entabló acciones legales, pero también que la situación empeoraría.

“Los abogados van a estar ahí para defenderlo y tengo miedo de mi integridad, de lo que me pueda pasar. A usted se le olvida que estuvo pidiendo este contrato que tengo yo. La justicia en muchas ocasiones se demora, pero llega”, dijo.

La locutora también se refirió a lo que escribió en su carta de renuncia: “Creyó que nunca iba a hablar, estuve callada por el miedo que me inculcó, me metió y por eso me arriesgue a escribir en esa carta porque me acosó y hay más víctimas. No se preocupe, la persona que puede verse afectada conoce su modo operandi".

“Tengo miedo de mi integridad como mujer, mi integridad física y que se meta con mi trabajo, así que muchísimas gracias a quienes han creído en mí. Les aseguro que, así se demore, la verdad sale”, señaló la comunicadora.

Versión del señalado acosador

Infobae Colombia se comunicó con Henry Cabrera Marín, director de Cristalina, para que diera su versión sobre las acusaciones de Leidy Rojas por acoso sexual en el medio de comunicación, así como que la misma empresa no le brindó el suficiente acompañamiento.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos de lo expresado en el video de ella, la empresa le colocó toda la disposición, la normativa de la compañía para que lo pudiese denunciar, pero no lo quiso denunciar. Después de que sale la compañía, lo hace a través de las redes sociales”, dijo.

Sumado a eso, el director mencionó que el caso ya está en investigación e instauró una acción legal por calumnia e injuria en contra de la periodista, asegurando que no son ciertas dichas acusaciones: “En el caso mío, yo soy muy respetuoso de ese tema. Lo que hice fue instaurar una denuncia ante la Fiscalía para que sea la autoridad que investigue”.