Marlon Solórzano volvió a cambiar de parecer con Altafulla y ahora dio nuevas declaraciones respecto a su amistad

La inesperada relación entre Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia no solo ha generado tensiones y polémicas entre algunos participantes del programa, como La Toxicosteña y Yina Calderón, si no entre el público también despertó reacciones.

Sin embargo, hubo una que llamó la atención porque fue la de un exparticipante que estuvo vinculado con la modelo paisa y decidió demostrar su inconformidad al respecto.

Se trata de Marlon Solórzano, el primer interés sentimental de Karina García dentro del reality, el cual luego de salir del programa tuvo la esperanza de que la relación pudiera continuar, pero al poco tiempo de haber dejado el formato se dio cuenta que había terminado la conexión con la modelo también.

Además, a la situación se sumó que Andrés Altafulla entró a competir y terminó relacionado con Karina García, asegurando que tienen una relación sentimental fuerte, así que Marlon pidió en su momento la posibilidad de ingresar como invitado para reaccionar al respecto, principalmente porque para él Altafulla era su amigo y lo habría traicionado al meterse con su examor.

Solórzano volvió recientemente a la casa en modalidad de “congelado” y aprovechó su breve aparición para enviar varios mensajes directos e indirectos tanto a Karina como a Altafulla por su amistad previa.

“Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos. ¿Sí o qué? Somos amigos de hace mucho. De años, eso no es de ayer, eso no es que somos conocidos y listo. No somos los mejores amigos ni los más íntimos, pero hay una amistad desde que parchamos aquí en Bogotá, Medellín, Coveñas, y así cada vez que nos encontrábamos por ahí”, expresó Marlon frente a las cámaras.

Estas declaraciones despertaron críticas dentro y fuera del reality. Yina Calderón, por ejemplo, cuestionó a Altafulla por haberse involucrado entonces sentimentalmente con la ex de un amigo, pues eso sería faltar a los códigos de las amistades.

Además, Marlon no dudó en lanzar otras indirectas y le regaló al cantante un gusano de peluche en señal de molestia porque considera que es “un gusano”, es decir, la persona que le quita la pareja a otra. Y también aprovechó para describir a Karina como “la mujer más inteligente y peligrosa”.

Sin embargo, días después, a través de un video publicado por el canal RCN en sus redes sociales, Marlon suavizó el tono y dejó entrever que estaría dispuesto a reconstruir su relación con Altafulla, aunque no sin dejar en claro su incomodidad.

“No me gustó la forma como llevó las cosas con Karina... Si él quiere seguir siendo mi amigo, normal, ya sé cómo es él con el tema de las mujeres. No éramos los mejores amigos, pero sí había una amistad”, afirmó el modelo.

A pesar de sus diferencias, también reconoció aspectos positivos del desempeño de Altafulla dentro del concurso.

“Me parece que ha sido muy buen competidor... entró contundente con las votaciones y el público a su favor”, expresó en el clip junto a una advertencia: “Le aconsejaría que siga como va, entró muy contundente y desde que está con Karina le bajó. No sé si a mí me pasó lo mismo”.

Marlon también aprovechó el espacio para aclarar los rumores sobre su propio vínculo con Karina: “Yo no me metí con Karina por estrategia, fue real, algo que se quedó allá dentro. Yo sigo mi vida como si no hubiera pasado nada”.

Además, abordó otras polémicas, como el conflicto con La Jesuu, a quien tildó de “doble cara”, justificando su acusación por la falta de contacto una vez ambos salieron del programa: “Para mí es más importante el mundo exterior que lo que se diga adentro”.

A pesar de sus aclaraciones, el video de Marlon provocó reacciones encontradas entre los cibernautas, algunos de los cuales lo invitaron a mantener el silencio, argumentando que ya no hace parte activa del reality y también causó burlas porque consideran que se habría dado cuenta de que su actuación en el “congelado” fue equivocada, debido a los comentarios del público, y por eso estaría tratando de remediarlo.