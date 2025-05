Centro Democrático tildó a Miguel Ángel del Río de ser un “abogado perseguidor” por criticar a Álvaro Uribe en caso del hacker Sepúlveda: “Disimule”

El Centro Democrático aseguró que la decisión de Álvaro Uribe demuestra que no teme a la “verdad” - crédito Colprensa, @migueldelrioabg/X y @CeDemocratico/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción del proceso penal que se adelanta en su contra por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y concierto para delinquir, por los cuales está siendo investigado desde 2014.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara al Juzgado 51 Penal de Conocimiento de Bogotá la preclusión parcial del proceso judicial (petición que rechazó), específicamente, de uno de los cuatro delitos por los cuales fue imputado: el de concierto para delinquir. Pues, el tipo penal prescribió.

La investigación en su contra tiene que ver con interceptaciones ilegales a delegados del gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, durante las negociaciones de paz que llevó a cabo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) en La Habana, Cuba.

“Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón, señora juez. Está probado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, indicó el exmandatario en la audiencia del 2 de mayo de 2025.

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa los interesas de las víctimas en otro proceso penal que se surte en contra del expresidente, criticó la decisión de Uribe de desistir de la prescripción de la acción penal. Según el profesional en Derecho, el exmandatario está mostrando una “valentía selectiva”, porque no ha renunciado a la prescripción en el caso en el cual ya fue acusado por tres delitos: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

“El “frentero” acusado Uribe renuncia a la prescripción en un proceso donde la propia fiscalía solicita su cierre. ¿Por qué no renuncia a la prescripción en el proceso por fraude procesal que lo tiene ad portas de una sentencia? Valentía selectiva”, cuestionó el abogado en su cuenta de X.

El partido político Centro Democrático salió en defensa del ex jefe de Estado, criticando al abogado por insistir en la renuncia a la prescripción. Aseguró, además, que la decisión de Uribe deja en evidencia su coherencia con sus declaraciones relacionadas con su inocencia.

“Habló el abogado perseguidor. ¿Acaso usted señor Del Río Malo ya sabe cuál será el desenlace del proceso? Al menos disimule un poquito. Lo que algunos llaman “valentía selectiva” es, en realidad, coherencia jurídica y política”, indicó.

Asimismo, explicó que el proceso judicial carece de fundamentos y recordó que la misma Fiscalía, encargada de demostrar la culpabilidad del expresidente, solicitó la preclusión parcial de la investigación (terminación anticipada). Las intenciones del procesado serían demostrar que “no teme a la verdad ni a la justicia, aunque los ataques persistan”.

Adicionalmente, aseguró que en el caso relacionado con los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal no se debe recurrir a las “renuncias simbólicas” ni a las resoluciones mediáticas. “Es un juicio en curso que debe resolverse jurídicamente”, indicó.

Añadió: “Uribe enfrenta ese proceso de frente, con la conciencia tranquila y la disposición de siempre: dar la cara por Colombia”.

El caso por el que es investigado Álvaro Uribe

El hacker Andrés Sepúlveda fue el responsable de interceptar las comunicaciones de los delegados y de conseguir la información sobre los diálogos, que terminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Presuntamente, el sujeto habría sido contratado por la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, que entonces era apoyado por el uribismo, para desprestigiar el proceso de paz y al expresidente Juan Manuel Santos, que entonces competía como aspirante para su reelección.

“Sepúlveda sugirió que esa información fue conocida, direccionada y finalmente publicada por el doctor Álvaro Uribe Vélez en redes sociales”, aseguró en su momento el hacker, en conversación con la revista Semana.