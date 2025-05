Autoridades de Estados Unidos advirtieron hace 14 años de los negocios de alias Papá Pitufo: nunca fueron investigados por Colombia

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, y su familia han operado al menos doce empresas en Estados Unidos, abarcando sectores como logística, carga, mensajería y partes para aviones, además de inversiones en bienes raíces - crédito montaje Infobae (Oak Row Equities y Policía Nacional)

Continúa la polémica entre el Gobierno nacional y el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que se encuentra encarcelado en un centro penitenciario de Portugal por el delito de lavado de activos.

A los presuntos aportes de Marín por un valor de $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, se sumó el testimonio del abogado Daniel García Colorado ante la Fiscalía General de la Nación, sobre reunión del mandatario con el señalado contrabandista cuando era candidato presidencial. Además de las declaraciones del exministro de Defensa Iván Velásquez, que admitió que el Gobierno estaba al tanto de las operaciones del contrabandista.

“Una de las primeras muy rápidas inquietudes fue por qué no ha pasado nada en el país respecto del señor Diego Marín Buitrago. Porque cuando hay un conocimiento de años sobre las actividades de contrabando de él y su organización, no ha pasado nada. Y me enteré de muchas protecciones que hubo de muchos ámbitos, políticos, económicos y también desde la Policía Nacional, particularmente”, dijo Velásquez.

Sumado a las declaraciones del ex alto funcionario se reveló que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) publicó un documento en 2011 en el que reportó a Colombia las actividades ilícita lideradas por el denominado “zar del contrabando”.

“Informamos de la existencia de una organización criminal que opera en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y en el departamento de la costa atlántica”, se lee en el documento publicado por Semana.

En el informe, la institución estadounidense, encargada de combatir el contrabando y el consumo de drogas, así como el lavado de activos relacionados con el tráfico de estupefacientes, puntualizó que la estructura criminal “estaba dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Estructura liderada por Diego Marín, alias Papá Pitufo, residente en la ciudad de Cali, donde dirige el comercio de drogas”.

Según la DEA, “la red criminal estaría dividida en tres grupos: el primero en Bogotá, en el sector conocido como San Andresito San José, edificio San Vicente, que utilizaba la fachada, la firma Engorcol”.

Incluso, reveló cómo operaba la red criminal de alias Papá Pitufo, especificando la manera en la que ocultaba las millonarias ganancias ilegales, derivadas de la distribución de narcóticos, de los registros públicos.

“Utilzaban teléfonos móviles, correos electrónicos y oficinas para ocultar el dinero de la venta de estupefacientes que también operaba en Bogotá. El último en Cali y la costa Atlántica, dedicado al lavado de activos producto de la actividad del narcotráfico”.

Así las cosas, desde hace 14 años las autoridades colombianas estaban al tanto y tenían información clave sobre las actividades ilícitas de Diego Marín.

El expediente de la Interpol sobre alias Papá Pitufo

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en francés) emitió un informe de ocho páginas que contiene graves denuncias sobre vínculos con el narcotráfico. - crédito Interpol/Redes Sociales

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en francés) emitió un informe de ocho páginas, publicado por Noticias Caracol, que contiene graves denuncias sobre vínculos con el narcotráfico. Entre las cuales, señaló que años de impunidad han sido facilitados por una red de corrupción que involucra a funcionarios de distintos niveles. Y es que, de acuerdo con el medio citado, el documento conocido lo que busca es la cooperación del FBI para esclarecer investigaciones archivadas en Colombia y que vincularían a Marín Buitrago con organizaciones al margen de la ley.

Uno de los episodios más reveladores descritos basado en el documento Análisis criminal estructura de Diego Marín Buitrago, involucra la operación que se ejecutó en España en la que la policía logró capturar a 11 personas; mientras que, en Colombia, no se reportaron avances significativos a pesar de las denuncias.