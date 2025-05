Robo de camioneta en Bogotá terminó en persecución: el ladrón se arrojó a un humedal en el intento por no ser capturado

Ladrón chocó el vehículo que robo y se arrojó a un humedal - crédito @andres_sar85/X

La delincuencia en Bogotá continúa al acecho, y las horas de la noche se han convertido en el momento propicio para que los ladrones hagan de las suyas.

En la noche del 1 de mayo, un hombre hurtó una camioneta en el sector de El Salitre y, gracias al oportuno aviso a las autoridades, se dio inicio a una persecución que desencadenó en un siniestro vial en una de las principales vías de la ciudad, localidad de Fontibón.

El teniente coronel Óscar Chauta, oficial de guarnición Mebog, explicó cómo fue el despliegue por parte de la institución que permitió la captura de este hombre: “Se activa el plan candado y, gracias a las zonas de atención y al apoyo de la Policía Nacional, logramos ubicar a esta persona, quien se había lanzado a un caño para evitar su captura. En este momento, se encuentra en un centro asistencial recibiendo los primeros auxilios”, declaraciones que fueron emitidas por City Tv.

El temor y el exceso de velocidad por intentar evadir a las autoridades hicieron que el delincuente terminara colisionando contra un edificio en la localidad de Fontibón, luego de causar daños a otros automotores: “Al notar la presencia de la policía, esta persona en el vehículo choca con otros vehículos que se encontraban parqueados en la Calle 13. Así es como nuestras zonas de atención de la localidad de Fontibón logran su captura”.

El deseo de no dejarse atrapar lo condujo a que, después del impacto, se bajara del vehículo y aprovechara la oportunidad de tener un cuerpo de agua cerca para arrojarse y empezar a nadar, pensando que los uniformados no iban a ingresar allí. No obstante, lograron alcanzarlo.

El hombre, que luego de ser atendido debido a los golpes que sufrió por el impacto, y haber sido cambiado de ropa, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que sea judicializado por el delito cometido.