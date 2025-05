Edificio de bodegas colapsó y sepultó a maestro de construcción: “Intentó reforzar las vigas, pero la estructura no aguantó”

El maestro de construcción estaba trabajando en su obra desde diciembre del 2024 - crédito redes sociales/Facebook

Una tragedia sucedió en el sector de El Callejón, en Cúcuta, Norte de Santander, cuando el maestro de construcción José Manuel Rojas Cetina perdió la vida, luego de que colapsara parte de una obra en la que trabajaba desde diciembre del 2024.

De acuerdo con el relato que publicaron portales informativos de redes sociales cucuteños, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana del 28 de abril, mientras la víctima mortal adelantaba una construcción de bodegas.

Según testigos, como informó también el diario santandereano Vanguardia, el veterano y conocido obrero intentaba corregir lo que aparentaba ser una falla menor en la estructura cuando esta se vino abajo de forma repentina.

El estruendo que produjo el desplome de la edificación en obras sorprendió a los vecinos y trabajadores de la zona, que corrieron al lugar solo para encontrar una escena de escombros y caos.

“Intentó reforzar unas vigas, pensó que era algo menor. Pero la estructura no aguantó”, relató un trabajador del sector al diario cucuteño La Opinión.

Aunque en la obra había otros obreros presentes, todos lograron salir a tiempo, excepto José Manuel Cetina. Su cuerpo quedó atrapado bajo toneladas de concreto y ladrillo.

El hombre quedó sepultado bajo escombros y columnas - crédito Noticias Catatumbo/Facebook

Y aunque el Cuerpo de Bomberos y unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta acudieron con rapidez al llamado de emergencia, las labores de rescate confirmaron el desenlace fatal: José Manuel fue hallado sin vida.

El maestro de contrucción Rojas Cetina era un rostro conocido entre los constructores de la zona, como confirmó el medio cucuteño. Su experiencia en el levantamiento de bodegas era reconocida ampliamente.

“Era un hombre que trabajaba con dedicación. Se le conocía por hacer las cosas bien”, comentaron allegados.

Sin embargo, la tragedia no fue del todo inesperada para algunos. Versiones extraoficiales indicaron que desde el inicio del proyecto ya se habían presentado señales de advertencia.

“Desde el inicio se veía que no tenía buenos cimientos, incluso ya se habían caído algunas paredes”, aseguró un obrero que prefirió no ser identificado.

Hombre falleció tras caer de un noveno piso en contrucción

Un accidente laboral dejó como saldo la muerte de Luis Elber Navia, un obrero de la construcción y padre de dos niños, que cayó desde un noveno piso mientras trabajaba en la fachada de un edificio.

Según reportó el programa Séptimo Día, el incidente sucedió el 28 de junio de 2024, cuando el malacate que utilizaba colapsó.

Los trabajadores que deben enfrentar riesgos por altura deben tener la protección adecuada y un arnés resistente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad, en Colombia se registran diariamente 1.342 accidentes laborales, muchos de los cuales podrían haberse evitado con medidas de prevención adecuadas.

En este contexto, el caso de Luis Elber Navia ha generado indignación, especialmente porque el trabajador había advertido previamente a su empleador sobre fallas en el equipo que utilizaba y la falta de elementos de protección personal, como un arnés y una línea de vida.

Estas advertencias, según el medio, quedaron registradas en varios mensajes enviados por el obrero antes del accidente.

Los riesgos de trabajar en las alturas no son menores. Tres hombres cayeron al vacío en medio de la construcción de un edificio en Boyacá - crédito redes sociales/X

Navia había sido contratado en enero de 2024 por Jaimiro Trujillo, representante de la empresa Construcor, para realizar labores de pañete dentro del edificio en construcción.

Posteriormente, se le asignaron tareas en la fachada, donde debía utilizar un malacate, un tipo de andamio colgante. Según relató su madre, el trabajador intentaba tranquilizarla asegurándole que tomaba precauciones: “Yo le dije: «amárrese duro» y me dijo «sí, mamá, yo voy super amarrado, mamita, no se preocupe»”. Sin embargo, las condiciones de seguridad no eran las adecuadas.

El día del accidente, el malacate en el que trabajaba Luis colapsó mientras se encontraba en el noveno piso. Tras la caída, fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio, donde permaneció 12 días en cuidados intensivos antes de fallecer debido a la gravedad de sus heridas.

Su esposa, Lorena Martínez, recordó el impacto de ese momento: “Es que lo que pasa es que Luis cayó en un noveno piso. Yo me puse a llorar y llamé a mi suegra”.