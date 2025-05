María Fernanda Cabal aseguró que ha presentado 773 derechos de petición al Gobierno Petro: “La oposición necesita garantías”

La senadora ha venido reclamando a las autoridades debido a los más de siete centenares de derechos de petición que ha debido presentar - crédito Prensa María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales sobre los presuntos casos de corrupción del Gobierno Petro que ella ha denunciado ante las autoridades, con los cuales ha debido hacer uso de herramientas jurídicas para poderlos desvelar.

Incluso, en su cuenta de X (anteriormente Twitter) comentó que realizó la cuenta y, en solo derechos de petición, ha emitidos centenares para lograr obtener información.

“He presentado desde que llegó Petro a la presidencia 773 derechos de petición para develar escándalos de corrupción”, expresó.

Incluso, comentó que los aparentes casos de corrupción estarían concentrados en tres ministerios en los últimos dos años.

“Solo entre 2024 y 2025 tuve que presentar 24 acciones de tutela y entre las entidades más accionadas están Agencia de Tierras, Min Agricultura, Min Defensa y Min Educación. Espero @PGN_COL (Procuraduría) tome medidas. La oposición necesita de garantías”, agregó.

De hecho, un listado que la servidora legislativa publicó muestra la recurrencia de las instituciones en sus denuncias.

Por ejemplo, en contra del Ministerio de Educación, Cabal presentó en 2024 cinco tutelas; en contra del Ministerio de Agricultura, cuatro; en contra de Presidencia y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dos, respectivamente.

Secuencialmente, en el 2025 presentó 4 tutelas contra la ANT; tres contra la cartera de Educación; cuatro contra Defensa, y dos contra Agricultura.

En cuanto a los derechos de petición, la funcionaria informó que ha presentó 84 en el 2022; 162 en el 2023; 383 en el 2024 y 144 en lo que va del 2025, para un total de 773.

María Fernanda Cabal se fue con toda contra Petro por discurso en marchas del Día del Trabajo

El discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante las movilizaciones del 1 de mayo de 2025 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, generó una fuerte reacción de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

En las movilizaciones, el mandatario reiteró su intención de presentar ante el Senado una propuesta de consulta popular que, de ser aprobada, permitiría a los colombianos votar sobre 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral.

La intervención de Petro, en la que hizo referencia a la frase “libertad o muerte”, fue duramente criticada por Cabal, qude utilizó su perfil en la red social X para expresar su descontento.

La senadora calificó el discurso como un “pobre espectáculo” y lo consideró una amenaza hacia los colombianos. “¿Qué quiere decir con la bandera de libertad o muerte? Más de 17 millones de colombianos nos eligieron congresistas y defenderemos a Colombia”, escribió Cabal.

Las frases más polémicas de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Durante su intervención, Petro lanzó varias frases que han provocado intensas reacciones en redes sociales y en el ámbito político. Una de las más comentadas fue su polémico juego de palabras:

“El que no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, o periodista, o político”, dijo entre risas, en alusión al “madrazo” que expresó sobre el presidente del Senado, Efraín Castaño.

El presidente Petro habló desde la plaza de Bolívar y pidió respaldo a la consulta popular sobre reforma laboral - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Advirtió también que los parlamentarios que se opongan a la consulta se enfrentarán a una sanción política por parte del pueblo: “Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él. Eso se escribirá en todas las paredes, en todos los periódicos, se dirá en todas las emisoras”, sentenció.

En medio de la efusividad, el presidente insinuó posibles acciones futuras si el Senado ignora la voluntad ciudadana, aunque luego intentó moderar el tono:

“Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, me iré, me iré. Si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. Me sacrifico”, dijo, y luego aclaró entre risas: “No, no, mentira. Eso es lo que va a salir mañana en la prensa”.