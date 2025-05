Gustavo Petro le respondió a Juanpis González si le gusta la cocaína: “Es la droga del capitalismo”

El mandatario criticó las dinámicas de poder económico y el consumo de cocaína, asociándolo con la explotación y los desafíos del sistema global - crédito EFE/@Juanpisgonzalez

En una reciente aparición en el programa Boletín del Gomelo de Alejandro Riaño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó con desenfado y cierta gravedad temas relacionados con las adicciones, la cocaína y el narcotráfico, lanzando varias declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

Petro discutió la relación entre la cocaína, el capitalismo, y las adicciones personales, además de referirse a los impactos de estas problemáticas en la sociedad colombiana y en su propio entorno político.

Riaño le preguntó a Petro sobre el uso de la cocaína, por los rumores en los que afirma que es consumidor de esta sustancia. El presidente respondió: “La cocaína es la droga del capitalismo. Pues te acelera, te hace trabajar más... Te pone a explotar o a ser explotado más y la ansiedad te lleva a no vivir la vida”.

De esta forma, hizo un paralelismo entre la cocaína y la presión del sistema económico para producir más, un sistema que, en su opinión, genera ansiedad y dependencia.

“El que es adicto, como me señalaron, o al dinero o al alcohol o al sexo o a la cocaína, es un esclavo. Y es un enfermo, y nadie se puede burlar de él... es tratarse y ayudar a tratarlo”, continuó explicando Petro.

“No soy adicto, soy revolucionario, un amante y una lucha, un luchador por la libertad, un emancipador y un emancipador es lo contrario de un esclavo”, siguió explicado el Presidente.

Durante la entrevista, Alejandro Riaño habló sobre la cocaína y el tráfico de estupefacientes, mencionando, por medio de su personaje, Juanpis Gónzalez, afirmó que “la mejor droga es producida en Colombia”.

En su opinión, Gustavo Petro afirmó que el narcotráfico no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino un negocio multinacional: “La mafia de la cocaína hoy es una multinacional de diversas nacionalidades... Dubai es el nuevo centro de la mafia mundial”.

Con esta afirmación, Petro destacó la naturaleza global del narcotráfico, alejándose de la idea de que solo Colombia es responsable de este fenómeno.

De acuerdo con el presidente, el narcotráfico ha transcendido las fronteras nacionales y se ha convertido en un asunto de escala internacional que involucra a múltiples actores, lo que complica aún más su erradicación.

En sus palabras, la prohibición de la cocaína solo ha servido para alimentar el negocio del narcotráfico y aumentar la violencia

El presidente también fue preguntado sobre su relación con el poder, y no dudó en afirmar que el poder no lo tiene él, sino los “dueños del dinero”: “El poder no lo tengo yo. Los que tienen el poder son los ricos y los que manejan el dinero”.

Petro reconoció que los grupos armados en Colombia están profundamente involucrados con el narcotráfico, lo que agrava la situación de violencia y los asesinatos de líderes sociales.

En relación con este fenómeno, dijo: “En el pasado los 5000 trabajadores de la Unión Patriótica y los 3000 líderes sindicales de fundamentalmente bananeros del magisterio de las empresas de carbón los mataban. La alianza entre la oligarquía colombiana y el narcotráfico”. Con esta reflexión, Petro señaló que la violencia en Colombia está estrechamente vinculada al narcotráfico y a las luchas de poder internas.

Ministro Benedetti expone adicciones del pasado y Petro responde

Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para referirse al tema, calificando las adicciones como “esclavitudes del espíritu”.

Este pronunciamiento se produjo mientras el país enfrenta una crisis de seguridad, con el asesinato de más de 17 policías y soldados en ataques atribuidos a un “plan pistola” organizado por grupos armados ilegales.

La controversia se intensificó tras una entrevista del ministro del Interior, Armando Benedetti, publicada en la revista Cambio.

En dicha conversación, Benedetti habló abiertamente sobre su historial de adicciones, revelando que durante un periodo de su vida consumía cocaína y alcohol de manera habitual, incluso mientras cumplía con sus responsabilidades públicas. Aunque aseguró que nunca descuidó sus funciones, reconoció que su adicción tuvo un impacto significativo en su vida personal y familiar.