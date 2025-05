Gustavo Petro arremetió contra Katherine Miranda y aseguró que ella lo “desconoce” y “traiciona”

Gustavo Petro lideró las movilizaciones del 1 de mayo de 2025 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa sembrando polémica. Y es que luego de la jornada de movilizaciones del jueves 1 de mayo de 2025, el jefe de Estado colombiano publicó una serie de mensajes en sus redes sociales que, como de costumbre, generaron diversas reacciones.

Por ejemplo, uno de los mensajes del mandatario representó la respuesta a una publicación de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que no dudó en lanzar críticas contra el jefe de Estado debido a su intervención en la Plaza de Bolívar.

Puntualmente, los señalamientos de la congresista están basados en las “amenazas” que lanzó el máximo líder del Pacto Histórico contra el cuerpo legislativo en caso de que no se apruebe la consulta popular.

“Día del pueblo de Colombia sin pensión. Si creen que eso les basta. Y entonces, en una sesión del Senado, a medianoche, votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca”, mencionó el presidente.

El presidente Petro habló desde la plaza de Bolívar y pidió respaldo a la consulta popular sobre reforma laboral - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Así mismo, el máximo líder del Pacto Histórico explicó: “El pueblo de Colombia la vuelve a levantar para que no nos tomen por pendejos. Ha llegado la hora del pueblo. No hay paso atrás”.

Frente a ello, Katherine Miranda comentó: “Estamos cansados de las amenazas de Gustavo Petro, no solamente al Congreso sino a las instituciones y al mismo pueblo colombiano. Usted no es más que un simple presidente, no el dueño del país ni mucho menos un rey”.

Katherine Miranda aseguró estar "cansada" de las amenazas de Gustavo Petro - crédito @KatheMirandaP/X

Incluso, la congresista sentenció: “No le tenemos miedo, el 7 de agosto del 2026 se va o se va”.

Qué respondió Gustavo Petro

Así las cosas, como es costumbre en él, el máximo líder del Pacto Histórico arremetió contra la parlamentaria, asegurando que ella lo ha “desconocido” y “traicionado”. De igual forma, el jefe de Estado colombiano recordó lo que fue su periodo como congresista, en el que él “prefirió” el “camino difícil”.

“Un simple presidente de once millones y medio de votos, al que, usted, Katherine, desconoce y traiciona, porque tu solo quieres obedecer los intereses de tus amigos megarricos”.

Petro comentó además: “Cuando llegué al Congreso por primera vez, ví que era muy simple venderse a los ricos, pero preferí el camino difícil. No se si tomar el camino difícil y no fácil sea simplesa”.

Gustavo Petro aseguró que Katherine Miranda lo ha "desconocido" y "traicionado" - crédito @petrogustavo/X

No obstante, la respuesta de Katherine Miranda no tardó en llegar. Unos minutos después, la congresista aseguró no “obedecer” a “megarricos” ni a “mesías” de izquierda, así como recordó al presidente que él “no es el dueño del país”.

“Señor Gustavo Petro, yo no obedezco ni a ‘megarricos’ ni a mesías de izquierda. Usted no es el dueño del país ni puede amenazar a quienes no somos borregos. No confunda el mandato popular con un cheque en blanco para atropellar la democracia. Aquí hay Congreso, hay ley, y hay límites”.

Y es que Katherine Miranda ha sido una de las grandes opositoras del jefe de Estado colombiano.

Katherine Miranda criticó a Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma laboral, señalando incoherencias en la propuesta gubernamental - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

Por ejemplo, En febrero de 2025, la congresista expresó públicamente su arrepentimiento por haber apoyado a Petro, afirmando: “¡Qué arrepentimiento tan grande haber creído en el supuesto cambio, perdón!” .

Además, entre sus declaraciones más polémicas, Miranda calificó de “populista y mentirosa” la consulta popular propuesta por Petro tras el hundimiento de la reforma laboral, argumentando que busca hacer campaña con recursos públicos sin abordar el problema del desempleo.

De igual forma, la representante a la Cámara cuestionó la exclusión del sector público en la reforma laboral, sugiriendo que el presidente actúa como un “esclavista” al no garantizar los mismos derechos laborales para los empleados estatales .

Miranda también ha criticado el uso reiterado del término “nazi” por parte de Petro para descalificar a sus opositores, calificando esta práctica como estigmatizante.