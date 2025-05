Comenzó el cierre de la vía Bogotá - Villavicencio este viernes por la carrera ciclística ‘La Travesía’

Las autoridades confirmaron cierres viales en la vía al Llano para garantizar la seguridad de los participantes - crédito @CoviandinaSAS/X

La Travesía ciclística Bogotá-Villavicencio, un evento deportivo que celebra los 185 años de la fundación del municipio de Villavicencio, se lleva a cabo el viernes 2 de mayo de 2025 tras haber sido pospuesta el 4 de abril debido a problemas con los permisos necesarios.

La actividad contará con cierres escalonados en ambos sentidos de la vía al Llano para garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la competencia.

De acuerdo con la concesionaria vial Coviandina, encargada de administrar el corredor vial, los cierres vehiculares comenzarán desde las primeras horas de la mañana.

“Usuarios y comunidades aledañas a la vía, recuerden que hoy la Alcaldía de Villavicencio realizará una versión más de la “Travesía ciclística”, por lo tanto, tenga en cuenta los horarios de cierre en los diferentes puntos de control dispuestos en el Plan de Operación", advirtió Coviandina en X.

En el sentido Bogotá-Villavicencio, los puntos de cierre incluyen el sector El Tablón a las 5:00 a.m., Puente Real a las 5:20 a.m., la entrada a Une a las 5:40 a.m., Chipaque a las 6:15 a.m. y el peaje Boquerón a las 6:40 a.m. En el sentido contrario, Villavicencio-Bogotá, los cierres se realizarán entre la intersección Fundadores y el peaje de Naranjal, con horarios que van desde las 8:15 a.m. en el sector Llano Lindo hasta las 9:30 a.m. en el peaje Naranjal.

El Ministerio de Transporte, a través de su cuenta oficial en X, confirmó que el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio (Ruta 4006) estará vigente entre las 6:30 a.m. y las 2:00 p.m. para permitir el desarrollo de la travesía.

Además, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas destacó la importancia del evento como un impulso al deporte y la recreación, asegurando que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de los participantes.

“Hoy se realiza la Travesía Ciclística Bogotá - Villavicencio. Desde el sector transporte realizamos todos los trámites necesarios para los cierres y para exigir condiciones de seguridad vial de quienes participan. Todos los éxitos en este ya icónico evento. ¡Qué viva la bicicleta!“, escribió la ministra María Fernanda en X.

Los ciclistas tendrán prioridad en el uso de la vía hasta las 6:30 a.m., momento en el que se cerrará el paso para ellos con el fin de habilitar el tráfico vehicular a partir de las 8:00 a.m. Las autoridades locales han hecho un llamado a respetar los horarios y las normas de tránsito establecidas.

El evento cuenta con la autorización oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías), que emitió la resolución 01393 el 27 de abril de 2025, permitiendo el cierre total de algunos sectores del Sistema Nacional de Carreteras para la realización de la travesía. El cierre inicial se efectuará en el kilómetro 35+000, en el sector El Tablón, extendiéndose hasta el kilómetro 0+000.

La concesionaria Coviandina también compartió recomendaciones a los usuarios y comunidades cercanas a la vía, invitándolos a seguir las instrucciones del personal encargado y a prestar atención a la señalización dispuesta en los puntos de control. Además, se informó que en algunos sectores del corredor vial podría presentarse llovizna, lo que podría afectar la movilidad.

La Policía de Tránsito desplegó un operativo especial para supervisar los cierres y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. El flujo vehicular en la zona es moderado, aunque se espera un aumento en la congestión a medida que avance el día.

Este evento deportivo, organizado anualmente por la Alcaldía del municipio de Villavicencio, busca no solo conmemorar el aniversario de la ciudad, también promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y actividad recreativa. La Travesía, en la que participarán 15 mil deportistas, se ha convertido en una tradición que reúne a ciclistas de diferentes regiones del país, consolidándose como un evento de integración y deporte en la región.