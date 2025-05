Bruce Mac Master enfrenta a Petro tras amenaza de revocar al Congreso: “Es inaceptable”

Bruce Mac Master denuncia amenazas a la democracia tras declaraciones de Petro - crédito Colprensa

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó el jueves 1 de mayo su profunda preocupación ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que insinuó la posibilidad de promover una revocatoria del Congreso. Las palabras del mandatario generaron una ola de reacciones en distintos sectores políticos, institucionales y empresariales, en medio de un ambiente ya cargado por tensiones entre las ramas del poder público.

Mac Master, reconocido por su postura firme en defensa del equilibrio institucional, fue contundente: “Preocupa inmensamente las presiones que se ejercen indebidamente desde el Ejecutivo a otras ramas del poder público. Es inaceptable amenazar al Congreso con revocatoria desde el Ejecutivo”, afirmó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

El dirigente empresarial advirtió sobre los peligros que este tipo de mensajes representan para el Estado de derecho, recordando que, “la Constitución y la democracia nos impone límites a todos, especialmente a las personas con mayor poder y responsabilidad”. Con estas palabras, Mac Master señaló que ningún poder del Estado puede sobrepasar sus competencias sin poner en riesgo el orden constitucional.

Las declaraciones del presidente Petro, realizadas como parte de la jornada del Día del Trabajador, han sido interpretadas por analistas como una forma de presión política frente a la falta de avance de algunas de sus reformas en el Legislativo. Sin embargo, voces como la de Mac Master insisten en que este tipo de tensiones deben resolverse dentro de los cauces institucionales y no mediante amenazas de carácter político.

En medio de una multitudinaria movilización celebrada el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro encabezó un acto simbólico en defensa de sus reformas sociales y de la propuesta de consulta popular. El mandatario, acompañado de todo su gabinete y llevando consigo la emblemática espada de Bolívar dentro de una urna de cristal, dirigió un discurso encendido que rápidamente generó reacciones en el ámbito político.

Desde la tarima, Petro cuestionó duramente a los legisladores que, según él, bloquean las iniciativas del Gobierno y advirtió con firmeza: “El pueblo de Colombia se levanta y los revoca”, en caso de que se nieguen a avanzar con la consulta. Añadió que el Congreso debería estar en contacto directo con la ciudadanía: “El senador y el representante a la Cámara tienen que hablar de frente al pueblo (…) Si en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y los revoca”.

El presidente también hizo referencia a la imagen del Capitolio, que amaneció cubierto con lonas negras el mismo día de su ingreso a radicar la consulta. Cuestionó duramente ese gesto: “No entiendo por qué allá donde trabajé 20 años, el Congreso de Colombia, hoy está rodeado de negro, ¿qué es eso?”, y sugirió que se trataba de una señal de aislamiento frente al pueblo.

Más adelante, señaló que tanto él como los congresistas deben estar al servicio de la gente: “¿Entonces qué son esos senadores, esos representantes y este presidente? Sirvientes y sirvientas del pueblo”.

También arremetió contra Efraín Cepeda, presidente del Senado, y otros congresistas que votaron contra la Reforma Laboral: “¿Es que acaso estamos en Suecia?”, ironizó sobre la hora en que finalizó la sesión legislativa.

En uno de los momentos más comentados, afirmó: “El que vote no, o no quiera esta reforma es porque es un hp esclavista”, y, acto seguido, aclaró con tono sarcástico: “No he dicho ninguna grosería, ojo, hp, honorable parlamentario, periodista o político, honorable político”.