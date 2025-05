Reviven el momento en el que Yina Calderón confesó haberse besado con Altafulla en el pasado: “Solo por estrategia”

La empresaria fue blanco de críticas en redes sociales por su ataque al cantante - crédito @MiguelA75706581/X

Yina Calderón protagonizó un fuerte altercado con Altafulla, después de que se llevara a cabo la nominación de cada participante. De acuerdo con la DJ, en ningún momento dijo que se sintió atraída por el participante, tema que defendió el barranquillero en la discusión.

Después de que se viralizara la pelea, en la que incluso la empresaria aseguró que “hasta sida tendrás”, haciendo referencia a las relaciones sexuales que tuvo con Karina García dentro de la competencia, las redes sociales viralizaron unas declaraciones de Calderón refiriéndose a Altafulla.

“Yo soy amiga de Altafulla desde hace años… Le colaboré full, superbién conmigo y en las putifiestas yo le daba uno que otro besito, pero nunca fuimos nada”, expresó la DJ mientras se desmaquillaba. Pero ahí no terminó todo, pues también se viralizó un video de las hermanas de la huilense refiriéndose a la relación que sostuvo Yina Calderón con el participante.

Las declaraciones de Juliana y Leonela Calderón se produjeron hace unos años, cuando Yaya Muñoz les hizo una entrevista sobre la vida de la empresaria de fajas en la que incluso la ibaguereña dijo que entendía que la vida amorosa de Yina era privada.

“La vida amorosa de Yina es muy privada, pero andan diciendo que ella tuvo cuento con Altafulla”, preguntó la comunicadora.

A lo que agregaron las hermanas de Yina: “Ellos se daban los picos, borrachos, pero que hayan tenido una relación, no”, por lo que no se desmiente que hubiese existido algún tipo de atracción íntima entre los dos sin llegar a concretar una relación más seria.

Las reacciones no tardaron en aparecer entre los seguidores del formato de convivencia, donde defendieron a Calderón de los ataques en redes sociales y otros respaldaron a Altafulla tras el conflicto que tuvieron en la casa estudio. Entre los más destacados están: “Ya Yina lo había confesado en la casa”; “ay Yina, tu solita te matas”; “eso sí lo dijo Yina, que hubo picos en las fiestas, pero que le haya gustado no”; “así como los picos de Kanina con el prometido de Laura G”; “no lo dijo, pero Altafulla la desenmascaró en su cara”, entre otros.

Qué no le gusta a Karina de Altafulla

De acuerdo con la modelo paisa, el cantante y creador de contenido “es muy imprudente”, pues en repetidas ocasiones le pide que no diga algo y más lo hace. En su defensa, el barranquillero aseguró que García lo hace responsable de todo lo malo que pueda ocurrir después de que él lance sus dardos en la competencia.

Pero ahí no terminó la dinámica, pues de acuerdo con Karina, uno de los errores que tiene el participante en su comportamiento con ella es la falta de caballerosidad, haciendo referencia a pequeños detalles como guardarle el almuerzo: “Estoy acostumbrada a que me consientan muchísimo”.

Pero esto no fue lo único que expuso la modelo de protocolo, pues hubo algo más que no comparte del comportamiento de su compañero sentimental.

“Tercera cosa que no me gusta de Altafulla, habla todo el tiempo de Rochy, la ex, que como tiene 38 años ya no pasa nada entre ellos”, expuso Karina García al finalizar la conversación, mientras que el participante de la costa aseguró que el tercer punto que no le gusta de García “es que por todo hace show, drama queen… Un día bueno, bueno, por ahí tenemos 10 peleitas”.

El hecho provocó algunas risas entre los participantes que observaban la dinámica de los enamorados e incluso, en redes sociales también se generaron opiniones al respecto de estas confesiones.