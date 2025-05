Norma Nivia se metió en la relación de Altafulla y Karina: esta fue la opinión y el consejo que le dio al influenciador en ‘La casa de los famosos’

Norma Nivia aconsejó a Altafulla sobre su relación con Karina García - crédito Canal RCN y @normanivia/IG

La relación sentimental entre el cantante Altafulla y la modelo paisa Karina García ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos en La casa de los famosos Colombia, de hecho se convirtió en el punto de quiebre y opinión más fuerte, dentro y fuera del programa.

Su vínculo, que ha ido fortaleciéndose en medio de las dinámicas del juego, ha sido blanco de constantes críticas porque varias personas consideran que van muy rápido, otras opinan que no han tenido respeto o filtros, y sus compañeras, Yina Calderón y La Toxicosteña, se han convertido en sus principales detractoras indicando que están en total desacuerdo con la forma en como han manejado la relación.

En medio de la tensión que se ha vivido recientemente en el programa, pues han hecho actividades de etiquetas, encuentros entre equipos, juegos en los que los han puesto a enfrentarse y las nominaciones, los problemas han aumentado y esto ha servido para que los famosos les tiren puyas a Karina y Altafulla.

Por ejemplo, en la noche de nominación del miércoles 30 de mayo, hubo fuertes cruces entre las partes, al punto de que se insinuó que Yina estaba enamorada de Altafulla, La Toxicosteña dijo que “Karina era una zorra” y Calderón dejó en el aire la posibilidad de que el cantante tenía enfermedades de transmisión sexual.

Estos hechos han demostrado que ya no queda amistad ni cordialidad entre las celebridades. Por eso, algunos de los participantes han optado por intervenir con el fin de mediar y brindar consejos.

Una de ellas fue la actriz Norma Nivia, la cual decidió acercarse a Altafulla para expresarle sus impresiones sobre la relación con Karina García y lo que esta ha generado en la convivencia con los demás.

“El problema no es Karina, es que los demás no lo están haciendo”, fue una de las frases con las que Norma intentó explicarle al cantante que el rechazo que están enfrentando probablemente no se debe a su pareja en sí, sino al malestar que su unión genera en otros dentro de la casa, que no están atravesando por la misma situación.

Durante la conversación, Altafulla fue receptivo y aprovechó el momento para sincerarse con la actriz. Le recordó que tanto ella como su pareja dentro del reality, Mateo Varela, también habían vivido situaciones similares por parte de las mismas compañeras que hoy los critican a ellos.

“Ustedes pasaron por algo parecido con lo que les decían que estaban por conveniencia”, le expresó Altafulla a Norma, en clara referencia a las acusaciones y comentarios malintencionados que les dijeron Yina Calderón y La Toxicosteña en su momento a ellos dos.

Más allá de sentirse víctima, Altafulla planteó una teoría que parece repetirse en otras temporadas de realities de este tipo: la envidia como motor de los conflictos.

“Si tú y Mateo tienen relaciones, yo les diría ténganla, yo fuese el más contento, todo el mundo quisiera tener una pareja y ser feliz”, comentó Altafulla, en tono comprensivo.

Además, el cantante enfatizó que Karina ha sido blanco de críticas constantes y ataques personales, y que a pesar de que ha tratado de manejar el tema o defenderse, ha sido en vano.

“Karina se defiende que es su cuerpo y vida y la tratan de mentirosa, morronga y demás”, añadió, visiblemente afectado por lo que considera una persecución injustificada.

Frente a esto, Norma Nivia intentó mantener una posición equilibrada. Reconoció que nadie dentro de la casa tiene derecho a juzgar la manera en que cada quien decide vivir su relación, pero también hizo un llamado a la prudencia.

“Uno no es nadie para juzgarlo, pero no hay que ser indiscretos”, le aconsejó, dejando ver que, aunque respeta su relación, considera que hay momentos en los que ciertas actitudes podrían generar incomodidad o alimentar la polémica innecesariamente.

La actriz también se mostró empática con la situación que atraviesan Altafulla y Karina, al compartir que ella misma ha sido blanco de comentarios malintencionados por parte de Yina y La Toxicosteña.

“Yo soy testigo que uno se siente mal”, admitió, revelando que comprende de primera mano lo difícil que puede ser lidiar con este tipo de ataques en un ambiente tan cerrado y emocionalmente cargado como el del reality.