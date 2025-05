Mientras Petro los quiere devuelta, El Salvador ofrece descuentos para tener a migrantes capturados en Estados Unidos

La deportación de migrantes desde Estados Unidos hasta El Salvador ha sido criticada por Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a Donald Trump, mandatario de ese país, detener la deportación de ciudadanos extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, con la que han sido enviados múltiples migrantes a la megacárcel de El Salvador, Gustavo Petro le hizo una petición al presidente Nayib Bukele.

En su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que ese tipo de expulsiones de migrantes son “fascistas”, por lo que pidió a Nayib Bukele que deporte a los colombianos capturados en El Salvador.

“No señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar Libertad. Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad”, escribió el mandatario colombiano.

El mandatario pidió el regreso de los colombianos recluidos en El Salvador - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Mientras Nayib Bukele sigue sin responderle a Gustavo Petro, el presidente de El Salvador ha protagonizado una discusión con el dictador Nicolás Maduro, al que le ha propuesto entregarle a todos los venezolanos recluidos en sus prisiones a cambio de la liberación de los presos políticos que tiene el régimen.

De la misma forma, mientras que el presidente colombiano busca el regreso de los connacionales presos en El Salvador, Nayib Bukele ha ofrecido un descuento del 50% a Donald Trump para recibir migrantes deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Lo único que pide a cambio El Salvador es la deportación de nueve pandilleros de la Mara Salvatrucha que están presos en Estados Unidos. CNN informó que la negociación es liderada por Ibrajim Bukele, hermano del presidente salvadoreño, y Michael Needham jefe de gabinete del secretario de Estado, Marco Rubio.

Está es una de las cárceles más nombradas en el mundo - crédito Reuters

El medio citado indicó que la solicitud se realizó a través de correos electrónicos, en los que se ofreció el descuento, que podría ser extendido hasta por dos años en caso de ser “necesario”.

Cabe recordar que la llegada de migrantes a la megacárcel de Bukele representará un ingreso de seis millones de dólares para El Salvador, que el mandatario ha asegurado que utilizará para financiar el sistema carcelario, que actualmente cuesta 200 millones de dólares al año.

Sobre los presos de la Mara Salvatrucha que han sido requeridos por el Gobierno de El Salvador, el principal Humberto López Larios, alias Greñas, que curiosamente fue uno de los primeros deportados al Cecot en 2025.

Otros líderes pandilleros presos en Estados Unidos que han sido devueltos a El Salvador son: Elmer Rivera Canales, Fredy Iván Jandres Parada, Marlon Antonio Menjívar Portillo, Jorge Alexander de la Cruz, José Wilfredo Ayala Alcántara, Francisco Javier Román Bardales, Walter Yovani Hernández Rivera y Vladímir Antonio Arévalo Chávez.

De acuerdo con Bukele, la recuperación de estos pandilleros ha sido clave para consolidar las negociaciones con Estados Unidos; esto fue revalidado por la embajadora de El Salvador en el país norteamericano, Milena Mayorga.

“Fue lo único que el presidente Bukele le dijo exactamente (a Donald Trump): «Queremos que nos deporten a los cabecillas que están en Estados Unidos»“, indicó Mayorga.

El Salvador ofreció un descuento del 50% a Donald Trump en la recepción de migrantes que serán encarcelados en el Cecot - crédito Reuters

Sobre el Cecot, es una prisión de 6.000 metros cuadrados, tiene 32 celdas con barrotes de acero, en la que se alojan hasta mil reclusos, por lo que cada persona tiene 100 metros cuadrados, siendo la pileta de agua corriente y dos inodoros, los únicos espacios dispuestos para ellos además de la celda.

En esta cárcel hay múltiples camarotes de lámina de hierro, sin colchón, allí duermen miembros de todas las pandillas y todo tipo de criminales, puesto que la distribución para evitar conflictos internos fue descartada por orden de Bukele.