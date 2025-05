Empresas responden al Gobierno y les recuerdan las deudas que tiene por no pagar los subsidios para estratos 1, 2 y 3

El Gobierno se comprometió a pagar las deudas que hay con las empresas del servicio energético, pero no lo ha hecho - crédito Ministerio de Minas y Energía

El futuro de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) tomó protagonismo en el debate público tras una decisión reciente del Gobierno de Gustavo Petro, que ordenó a nueve empresas públicas e intervenidas desvincularse del gremio. Ante esto, el presidente del mismo, Camilo Sánchez, expresó confianza en la solidez de la organización y destacó su relevancia como actor esencial en el escenario económico y social del país.

Sánchez aseguró: “No tenemos riesgo alguno de desaparecer, es uno de los gremios más sólidos, son más de 160 empresas las que tenemos de Andesco”. La afirmación refutó cualquier duda acerca del fortalecimiento de la entidad, énfasis que buscó transmitir estabilidad frente a los desafíos actuales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al abordar las tensiones financieras que afectan al sector, el dirigente gremial denunció una deuda pendiente del Gobierno por más de $3,1 billones en subsidios, una situación que representa un obstáculo crítico. Según explicó, el gremio mantiene el compromiso con la defensa de las empresas afiliadas, por lo que resaltó que se necesitan soluciones inmediatas para evitar lo que calificó como un posible “apagón financiero”.

Camilo Sánchez es el presidente de Andesco y del Consejo Gremial - crédito Andesco

Air-e y Afinia, empresas clave en la prestación del servicio eléctrico a la región de la Costa Caribe, surgieron como puntos centrales en las declaraciones del líder gremial. Por eso, Sánchez reiteró la necesidad de garantizar que estas compañías cuenten con los recursos suficientes para operar y cumplir con sus responsabilidades.

Compromisos con la costa

Destacó: “Estamos comprometidos para que la costa no vaya a quedarse sin energía y necesitamos que Aire y Afinia sigan haciendo las cosas”. Dichas declaraciones reflejan la prioridad del gremio de asegurar la estabilidad del suministro energético, especialmente en regiones vulnerables.

Además de enfrentar problemas específicos del sector, Sánchez enfatizó la trascendencia de preservar la voz de Andesco y su papel en el diálogo público. Afirmó con contundencia: “Andesco no se calla y el Consejo Gremial no se calla”. A su vez, que “en los países donde los empresarios y los gremios se quedaron callados por miedo no pudieron volver a hablar y nosotros no vamos a ser inferiores al momento histórico que estamos viviendo”.

Edwin Palma es el ministro de Minas y Energía de Colombia. Reemplazó a Andrés Camacho en el cargo - crédito @PalmaEdwin/X

Dichas palabras refuerzan la postura activa de Andesco para incidir en las decisiones que afectan a los sectores representados.

La organización también destacó los retos adicionales que enfrenta la industria, como los procesos de transición energética y las tensiones derivadas de las dinámicas políticas del país. Por supuesto, esto pone al gremio en un papel estratégico clave para la defensa de los intereses de las más de ciento sesenta empresas afiliadas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica y social en diversos ámbitos.

Ante la situación, Andesco busca transmitir un mensaje de confianza sobre su futuro y su capacidad para adaptarse a las complejidades del contexto actual. Y Camilo Sánchez dejó clara la posición de la entidad como un “aliado estratégico” para sus miembros y como un elemento esencial en la gestión de los desafíos presentes en el sector de servicios públicos y comunicaciones de Colombia.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, señaló al Gobierno de hacerle matoneo a las empresas - crédito @RestrepoJCamilo/X

Matoneo del Gobierno a las empresas

Ante la situación, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo defendió a la agremiación.

Por medio de una publicación en X, denominada “Un matoneo torpe del Ministerio de Minas”, el exfuncionario criticó que ahora el gobierno cree apagar esta evidencia ordenándole a las empresas públicas afiliadas a Andesco que se retiren del gremio. Esto, teniendo en cuenta el incumplimiento del Gobierno en el pago de subsidios para estratos 1,2 y 3 y cuya deuda asciende a $4 billones.

“Qué torpeza del Gobierno y, concretamente, del Ministro de Minas que ejerce la tutela administrativa sobre estas empresa, si cree que así va a acallar el problema de fondo que consiste en que el Gobierno, al no pagar los subsidios debidos, está ahogando financieramente a las distribuidoras -públicas y privadas -que han venido atendiendo de sus cajas lo que le corresponde pagar al Gobierno”, apuntó.

De igual forma, el exfuncionario lamentó que “a un grave incumplimiento financiero, el Gobierno le suma ahora un torpe matoneo gremial”.